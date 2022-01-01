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В этой категории представлены инструменты и оснастка для нарезания резьбы, пиления, резки, сверления. Режущий инструмент незаменим в слесарном, столярном деле, при изготовлении изделий из разных материалов в промышленных и бытовых условиях. Стеклорезы, буры, клуппы и многое другое вы можете купить с доставкой в “Бигам”.

В этой категории представлены инструменты и оснастка для нарезания резьбы, пиления, резки, сверления. Режущий инструмент незаменим в слесарном, столярном деле, при изготовлении изделий из разных материалов в промышленных и бытовых условиях. Стеклорезы, буры, клуппы и многое другое вы можете купить с доставкой в “Бигам”.