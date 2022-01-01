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Инструмент

Режущий инструмент

1659 товаров
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В этой категории представлены инструменты и оснастка для нарезания резьбы, пиления, резки, сверления. Режущий инструмент незаменим в слесарном, столярном деле, при изготовлении изделий из разных материалов в промышленных и бытовых условиях. Стеклорезы, буры, клуппы и многое другое вы можете купить с доставкой в “Бигам”.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить режущий инструмент в городе Ярославль по цене от 14 до 1020 рублей. В наличии более 1659 наименований. Режущий инструмент можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Головка STAYER 28261-5/4, инструмент со сменными резцами
1 330 ₽
Головка STAYER 28261-5/4, инструмент со сменными резцами
Алмазный круг DIAM Гранит 000241 1A1R (180x1,6x7x25,4 мм)
1 060 ₽
Алмазный круг DIAM Гранит 000241 1A1R (180x1,6x7x25,4 мм)
Алмазный круг STURM 9020-04-150x22-T
440 ₽
Алмазный круг STURM 9020-04-150x22-T
Сверло ЗУБР 4-29605-160-13,5 Р4М2, инструмент по металлу
370 ₽
Сверло ЗУБР 4-29605-160-13,5 Р4М2, инструмент по металлу
Сверло ЗУБР 4-29605-169-14,5 Р4М2, инструмент по металлу
410 ₽
Сверло ЗУБР 4-29605-169-14,5 Р4М2, инструмент по металлу
Сверло СИБРТЕХ 72265, HSS, 6.5 мм, инструмент по металлу
144 ₽
Сверло СИБРТЕХ 72265, HSS, 6.5 мм, инструмент по металлу
Метчик ручной СИБРТЕХ 76609 (М4x0.7 мм)
150 ₽
Метчик ручной СИБРТЕХ 76609 (М4x0.7 мм)
Инструменты для нарезания резьбы MATRIX 77339
6 180 ₽
Инструменты для нарезания резьбы MATRIX 77339
Сверло BOSCH 2.608.585.468, инструмент из стали HSS-G
54 ₽
Сверло BOSCH 2.608.585.468, инструмент из стали HSS-G
Сверло металлорежущее BOSCH 2.608.585.593, HSS-G, 14 мм
1 120 ₽
Сверло металлорежущее BOSCH 2.608.585.593, HSS-G, 14 мм
Сверло металлорежущее DeWalt DT4924 COBALT, HSS-CO, 4 мм
230 ₽
Сверло металлорежущее DeWalt DT4924 COBALT, HSS-CO, 4 мм
Резцы для трубных головок MATRIX 77362 (3/8", 4 шт.)
40 ₽
Резцы для трубных головок MATRIX 77362 (3/8", 4 шт.)
Резьбонарезная головка Rothenberger BSPT R 1" 7.0825X
4 620 ₽
Резьбонарезная головка Rothenberger BSPT R 1" 7.0825X
Резьбонарезная головка Rothenberger BSPT R 1/2" 7.0823X
5 840 ₽
Резьбонарезная головка Rothenberger BSPT R 1/2" 7.0823X
Головка для резьбы Rothenberger BSPT R 3/4" 7.0824X
5 840 ₽
Головка для резьбы Rothenberger BSPT R 3/4" 7.0824X
Борфреза твердосплавная ПРАКТИКА 644-429, тип D
635 ₽
Борфреза твердосплавная ПРАКТИКА 644-429, тип D
Токарные резцы Jet 19500118, 6 предметов
9 300 ₽
Токарные резцы Jet 19500118, 6 предметов
Резец резьбовой Т15К6, инструмент по металлу
275 ₽
Резец резьбовой Т15К6, инструмент по металлу
Метчик м/р М42х4,5 Р6М5
5 320 ₽
Метчик м/р М42х4,5 Р6М5
Борфреза ПРАКТИКА 243-974, твердосплавный инструмент, тип F
2 670 ₽
Борфреза ПРАКТИКА 243-974, твердосплавный инструмент, тип F
Борфреза твердосплавная ПРАКТИКА 644-528, тип H, 8х20 мм
810 ₽
Борфреза твердосплавная ПРАКТИКА 644-528, тип H, 8х20 мм
Инструменты для резьбы ПРАКТИКА Эксперт 779-455
1 645 ₽
Инструменты для резьбы ПРАКТИКА Эксперт 779-455
Инструменты для нарезания резьбы BERGER BG21TDS
2 610 ₽
Инструменты для нарезания резьбы BERGER BG21TDS
Инструменты для резьбы BERGER BG31TDS
4 135 ₽
Инструменты для резьбы BERGER BG31TDS
Инструменты для нарезания резьбы Ombra OMT40S
7 320 ₽
Инструменты для нарезания резьбы Ombra OMT40S
Круг алмазный BOSCH 2.608.602.202 PF Ceramic (125x22,23 мм)
1 410 ₽
Круг алмазный BOSCH 2.608.602.202 PF Ceramic (125x22,23 мм)
Инструменты для резьбы SPARTA 773155 М3-М12
2 200 ₽
Инструменты для резьбы SPARTA 773155 М3-М12
Сверло ПрофОснастка Эксперт №412, HSS-M2 TiN, 8,5 мм
288 ₽
Сверло ПрофОснастка Эксперт №412, HSS-M2 TiN, 8,5 мм
Металлорежущая фреза ПРАКТИКА 644-498, тип F
1 250 ₽
Металлорежущая фреза ПРАКТИКА 644-498, тип F
Токарные резцы КРАТОН 2 25 04 002, 8 предметов
3 300 ₽
Токарные резцы КРАТОН 2 25 04 002, 8 предметов
Цилиндрическая борфреза ПРАКТИКА 644-405 (тип С, 8x20 мм)
810 ₽
Цилиндрическая борфреза ПРАКТИКА 644-405 (тип С, 8x20 мм)
Головка STAYER 28261-1/2, инструмент со сменными резцами
1 070 ₽
Головка STAYER 28261-1/2, инструмент со сменными резцами
Головка STAYER 28261-3/4, инструмент со сменными резцами
1 070 ₽
Головка STAYER 28261-3/4, инструмент со сменными резцами
Круг отрезной алмазный для сухой резки ЗУБР 36650-230
1 621 ₽
Круг отрезной алмазный для сухой резки ЗУБР 36650-230
Сверло по дереву перовое BOSCH 2.608.595.489, 18x152 мм
411 ₽
Сверло по дереву перовое BOSCH 2.608.595.489, 18x152 мм
Сверло металлорежущее DeWalt DT5452, HSS-CO, 4.5 мм
170 ₽
Сверло металлорежущее DeWalt DT5452, HSS-CO, 4.5 мм
Сверло Атака 7089020, HSS-G TiN, 1.1 мм, инструмент по металлу
14 ₽
Сверло Атака 7089020, HSS-G TiN, 1.1 мм, инструмент по металлу
Сверло ИНТЕРСКОЛ 9,5x125/81 мм, инструмент по металлу
87 ₽
Сверло ИНТЕРСКОЛ 9,5x125/81 мм, инструмент по металлу
Развертка машинная с ц/х d-6
18 ₽
Развертка машинная с ц/х d-6
Развертка ручная цилиндрическая d-5
23 ₽
Развертка ручная цилиндрическая d-5
Сверло ЭНКОР 25065, 6,5 мм, инструмент из стали P6M5
97 ₽
Сверло ЭНКОР 25065, 6,5 мм, инструмент из стали P6M5
Сверло металлорежущее BOSCH 2.608.585.912, HSS-G, 3.2 мм
94 ₽
Сверло металлорежущее BOSCH 2.608.585.912, HSS-G, 3.2 мм
Сверло металлорежущее Makita D-09830, инструмент из стали HSS
238 ₽
Сверло металлорежущее Makita D-09830, инструмент из стали HSS
Алмазный круг по бетону BOSCH Pf Concrete 2.608.602.200
2 218 ₽
Алмазный круг по бетону BOSCH Pf Concrete 2.608.602.200
Сверло ГРАНИТ 165043, HSS-G, 3 мм, инструмент по металлу
32 ₽
Сверло ГРАНИТ 165043, HSS-G, 3 мм, инструмент по металлу
Токарные резцы по дереву ЭНКОР 10430, 8 предметов
14 600 ₽
Токарные резцы по дереву ЭНКОР 10430, 8 предметов
Сверло STANLEY HSS-R STA50060-QZ HSS-R, 5,5 мм
80 ₽
Сверло STANLEY HSS-R STA50060-QZ HSS-R, 5,5 мм
Прямой проходной резец (8x8 мм, P6M5)
11 ₽
Прямой проходной резец (8x8 мм, P6M5)