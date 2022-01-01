Режущий инструмент
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В этой категории представлены инструменты и оснастка для нарезания резьбы, пиления, резки, сверления. Режущий инструмент незаменим в слесарном, столярном деле, при изготовлении изделий из разных материалов в промышленных и бытовых условиях. Стеклорезы, буры, клуппы и многое другое вы можете купить с доставкой в “Бигам”.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить режущий инструмент в городе Ярославль по цене от 14 до 1020 рублей. В наличии более 1659 наименований. Режущий инструмент можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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