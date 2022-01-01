Роторная косилка для мотоблока пригодится для ухода за зеленым участком. Это небольшое и эффективное навесное оборудование, которое комплектуется ножами или дисками. Она с легкостью срезает густую, жесткую растительность. Сенокосилка агрегатируется спереди мотоблока, оснащена роторным механизмом.

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