Роторные косилки
Найдено: 10 товаров
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 19 900 ₽металл, 1 мТип: косилкаВысота, мм: 780Ширина среза травы: 930 ммВес, кг: 33Ширина захвата, мм: 800
- 24 300 ₽сталь, 3000 об/минТип: косилкаВысота, мм: 620Ширина среза травы: 930 ммВес, кг: 33
- 20 660 ₽0.04 мТип: косилкаВысота, мм: 630Ширина среза травы: 540 ммВес, кг: 35Ширина захвата, мм: 550
- 17 290 ₽металл, 1 м, 2400 об/минТип: косилкаВысота, мм: 800Ширина среза травы: 350 ммВес, кг: 23Ширина захвата, мм: 800
- 21 280 ₽металл, 1 м, 2400 об/минТип: косилкаВес, кг: 23Ширина захвата, мм: 800Скорость движения, км/ч: 4
- 28 550 ₽металл, 1 мТип: косилкаВес, кг: 26Ширина захвата, мм: 800
- 71 980 ₽сталь, 40 мТип: косилкаВес, кг: 85Ширина захвата, мм: 800Скорость движения, км/ч: 5
- Нет в наличиисталь, 40 м, 2300 об/минТип: косилкаВес, кг: 45Ширина захвата, мм: 600Скорость движения, км/ч: 5
- Нет в наличии0.03 мТип: косилкаВысота, мм: 490Ширина среза травы: 980 ммВес, кг: 30Ширина захвата, мм: 800
- Нет в наличиисталь, 1 м, 3000 об/минТип: косилкаВес, кг: 28Ширина захвата, мм: 800
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить роторные косилки в городе Ярославль по цене от 13260 до 71980 рублей. В наличии более 10 наименований. Роторные косилки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж