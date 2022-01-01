Ручной рубанок – один из базовых столярных инструментов, предназначенных для механической обработки древесины и некоторых других материалов. В руках столяра такой инструмент применяется для создания углублений, вырезание пазов, кромок или придания определенной формы будущему изделию.

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