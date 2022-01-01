В этом разделе Интернет-магазина “Бигам” вы можете приобрести зажимы – ручной инструмент для захвата объектов при их обработке. Они оснащены подвижным механизмом и изогнутыми ручками для удобного хвата и надежной фиксации заготовки. Подходят для слесарных, строительных, токарных и сварочных работ.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить ручные зажимы в городе Ярославль по цене от 280 до 3829 рублей. В наличии более 24 наименований. Ручные зажимы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.