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Зажимной инструмент

Ручные зажимы

Найдено: 24 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить ручные зажимы в городе Ярославль по цене от 280 до 3829 рублей. В наличии более 24 наименований. Ручные зажимы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Набор инструментов АРСЕНАЛ AUTO 1920810
10 010 ₽
Набор инструментов АРСЕНАЛ AUTO 1920810
Набор инструментов Ombra OMT75S, хромванадиевая сталь
11 010 ₽
Набор инструментов Ombra OMT75S, хромванадиевая сталь
Стальные струбцины SPARTA 206755 25-50-75 мм
350 ₽
Стальные струбцины SPARTA 206755 25-50-75 мм
Стальная струбцина SPARTA 206505 (50 мм)
230 ₽
Стальная струбцина SPARTA 206505 (50 мм)
Инструменты Berger Bg151-1214
21 950 ₽
Инструменты Berger Bg151-1214
Набор инструментов универсальный BERGER BG131-1214
26 999 ₽
Набор инструментов универсальный BERGER BG131-1214
Струбцина Matrix Master 20405
580 ₽
Струбцина Matrix Master 20405
Зажим ручной строительный ЗУБР 22510-25, длина 250мм
1 420 ₽
Зажим ручной строительный ЗУБР 22510-25, длина 250мм
Зажим KRAFTOOL EXPERT 32011-050-200
380 ₽
Зажим KRAFTOOL EXPERT 32011-050-200
Зажим STANLEY FMHT0-83235
2 490 ₽
Зажим STANLEY FMHT0-83235
Набор автомобильного инструмента AUTOVIRAZH AV-212082
5 650 ₽
Набор автомобильного инструмента AUTOVIRAZH AV-212082
Зажим КОБАЛЬТ 248-863
610 ₽
Зажим КОБАЛЬТ 248-863
Зажим рычажный КОБАЛЬТ 249-051, 80x200 мм
1 990 ₽
Зажим рычажный КОБАЛЬТ 249-051, 80x200 мм
Тиски слесарные поворотные Кобальт 245-992
12 060 ₽
Тиски слесарные поворотные Кобальт 245-992
Пресс гидравлический ручной КВТ ПГРс-150 СИП 58244
7 660 ₽
Пресс гидравлический ручной КВТ ПГРс-150 СИП 58244
Инструменты Дело Техники 620782
8 740 ₽
Инструменты Дело Техники 620782
Инструменты Kolner KTS 107
4 980 ₽
Инструменты Kolner KTS 107
Набор инструментов для дачи DEKO TZ100 065-0221
2 600 ₽
Набор инструментов для дачи DEKO TZ100 065-0221
Зажим с фиксатором ЗУБР 22510-18, длина 180мм
1 010 ₽
Зажим с фиксатором ЗУБР 22510-18, длина 180мм
Ручной зажим КОБАЛЬТ 647-291, длина 250 мм, полукруглые губки
460 ₽
Ручной зажим КОБАЛЬТ 647-291, длина 250 мм, полукруглые губки
Зажим угловой КОБАЛЬТ 244-742 (75 мм)
1 020 ₽
Зажим угловой КОБАЛЬТ 244-742 (75 мм)
Тиски для труб №2-3.5&quot; Stayer СТАНДАРТ 3262-2
3 760 ₽
Тиски для труб №2-3.5&quot; Stayer СТАНДАРТ 3262-2
Набор инструментов DEKO DKMT196 065-0215
2 790 ₽
Набор инструментов DEKO DKMT196 065-0215
Стальная струбцина SPARTA 206685 (250 мм)
1 440 ₽
Стальная струбцина SPARTA 206685 (250 мм)
Струбцина SPARTA 206655 (200 мм)
940 ₽
Струбцина SPARTA 206655 (200 мм)
Зажим Matrix Master 20402
430 ₽
Зажим Matrix Master 20402
Набор инструмента для трубных работ SPARTA 773345
5 650 ₽
Набор инструмента для трубных работ SPARTA 773345
Струбцина MATRIX MASTER 20407
1 350 ₽
Струбцина MATRIX MASTER 20407
Струбцина MATRIX MASTER 20403
460 ₽
Струбцина MATRIX MASTER 20403
Струбцина MATRIX MASTER 20404
480 ₽
Струбцина MATRIX MASTER 20404
Ручной зажим жестянщика BRIGADIER 22030, длина 150 мм
329 ₽
Ручной зажим жестянщика BRIGADIER 22030, длина 150 мм
Ручной сварочный зажим KNIPEX KN-4234280, длина 280 мм
3 277 ₽
Ручной сварочный зажим KNIPEX KN-4234280, длина 280 мм
Зажим прямой Jonnesway с фиксатором P30M10A, 10", сталь
1 360 ₽
Зажим прямой Jonnesway с фиксатором P30M10A, 10", сталь
Зажим Jonnesway с фиксатором P32M05A, 5", сталь
1 040 ₽
Зажим Jonnesway с фиксатором P32M05A, 5", сталь
Зажим Jonnesway с фиксатором P32M07A, 7", длина 175 мм
1 140 ₽
Зажим Jonnesway с фиксатором P32M07A, 7", длина 175 мм
Зажим изогнутый Jonnesway с фиксатором P32M10A, 10"
1 290 ₽
Зажим изогнутый Jonnesway с фиксатором P32M10A, 10"
Зажим Jonnesway P36M06A, 6", с удлиненными плоскими губками
1 140 ₽
Зажим Jonnesway P36M06A, 6", с удлиненными плоскими губками
Ручной зажим Jonnesway P36M09A, 9", удлиненные губки
1 200 ₽
Ручной зажим Jonnesway P36M09A, 9", удлиненные губки
Ручной зажим Jonnesway P38M09A, 9", удлиненные губки
1 660 ₽
Ручной зажим Jonnesway P38M09A, 9", удлиненные губки
Ручной зажим жестянщика Jonnesway P52M10, 10", сталь
1 870 ₽
Ручной зажим жестянщика Jonnesway P52M10, 10", сталь
Ручной сварочный зажим Jonnesway P53M06, 6", прямой
1 290 ₽
Ручной сварочный зажим Jonnesway P53M06, 6", прямой
Ручной сварочный зажим Jonnesway P53M11, 11", глубокий захват
2 130 ₽
Ручной сварочный зажим Jonnesway P53M11, 11", глубокий захват
Ручной сварочный зажим Jonnesway P53M18, 18", глубокий захват
3 340 ₽
Ручной сварочный зажим Jonnesway P53M18, 18", глубокий захват
Ручной зажим KNIPEX KN-4004180, длина 180 mm, материал сталь
2 316 ₽
Ручной зажим KNIPEX KN-4004180, длина 180 mm, материал сталь
Ручной зажим с фиксатором KNIPEX KN-4114250, длина 250 mm
2 434 ₽
Ручной зажим с фиксатором KNIPEX KN-4114250, длина 250 mm
Ручной зажим жестянщика KNIPEX KN-4224280 , удлиненные губки
3 829 ₽
Ручной зажим жестянщика KNIPEX KN-4224280 , удлиненные губки
Ручной зажим с фиксатором KNIPEX KN-4004250, 250 mm
2 603 ₽
Ручной зажим с фиксатором KNIPEX KN-4004250, 250 mm
Зажим STAYER 32095-080-300
815 ₽
Зажим STAYER 32095-080-300
Зажим Дело Техники 430250, с полукруглыми губками, сталь
550 ₽
Зажим Дело Техники 430250, с полукруглыми губками, сталь