Гильотина предназначена для промышленных отрезных работ. В основе конструкции этой металлорежущей установки широкий стол (станина), нож и рычажный механизм. Ровная поверхность станины позволяет свободно разместить заготовку, а сабельный нож позволяет рассечь металлический лист быстро, оставляя за собой ровный рез.

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