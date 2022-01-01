Сабельные пилы
Найдено: 59 товаров
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 27 290 ₽1510 ВтРегулировка глубины реза: бесключеваяМощность, Вт: 1510Вес, кг: 4.42800 ход/минХод пилки, мм
- 8 999 ₽11 650 ₽710 ВтРегулировка глубины реза: ключеваяМощность, Вт: 710Вес, кг: 32700 ход/минХод пилки, мм
- -2 651 ₽
-
- 16 890 ₽2.5 АчРегулировка глубины реза: нетТип аккумулятора: Li-lonВес, кг: 0.9
- 15 740 ₽18 110 ₽1200 ВтРегулировка глубины реза: нетМощность, Вт: 1200Вес, кг: 3.73000 ход/минХод пилки, мм
- -2 370 ₽
-
- 6 231 ₽7 330 ₽1100 ВтРегулировка глубины реза: ключеваяМощность, Вт: 1100Вес, кг: 32700 ход/минХод пилки, мм
- -1 099 ₽
- Персональная скидка
- 5 999 ₽6 690 ₽1010 ВтМощность, Вт: 1010Вес, кг: 3.72400 ход/минХод пилки, мм
- -691 ₽
- Персональная скидка
- 6 287 ₽7 550 ₽900 ВтРегулировка глубины реза: бесключеваяМощность, Вт: 900Вес, кг: 3.23200 ход/минХод пилки, мм
- -1 263 ₽
-
- 20 399 ₽Тип аккумулятора: Li-lonВес, кг: 3.6Ход пилки, мм
- 26 990 ₽32 340 ₽1300 ВтРегулировка глубины реза: бесключеваяМощность, Вт: 1300Вес, кг: 4.12900 ход/минХод пилки, мм
- -5 350 ₽
-
- 19 499 ₽32 670 ₽2 АчТип аккумулятора: Li-lonВес, кг: 1.2Ход пилки, мм
- -13 171 ₽
-
- 16 790 ₽17 090 ₽1200 ВтРегулировка глубины реза: нетМощность, Вт: 1200Вес, кг: 3.23000 ход/минХод пилки, мм
- -300 ₽
-
- 8 580 ₽1010 ВтРегулировка глубины реза: бесключеваяМощность, Вт: 1010Вес, кг: 3.82400 ход/минХод пилки, мм
- 11 327 ₽13 020 ₽Тип аккумулятора: Li-lonВес, кг: 1.69Ход пилки, мм
- -1 693 ₽
-
- 3 279 ₽Тип аккумулятора: Li-lonВес, кг: 1.5Ход пилки, мм
- Персональная скидка
-
- 21 660 ₽4 АчТип аккумулятора: Li-lonВес, кг: 2.5Ход пилки, мм
- 4 850 ₽980 ВтРегулировка глубины реза: нетМощность, Вт: 980Вес, кг: 3.42500 ход/минХод пилки, мм
- Персональная скидка
-
- 4 554 ₽5 060 ₽Регулировка глубины реза: нетТип аккумулятора: Li-lonВес, кг: 1.9Ход пилки, мм
- -506 ₽
-
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить сабельные пилы в городе Ярославль по цене от 2978 до 67399 рублей. В наличии более 59 наименований. Сабельные пилы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж