Сабельные пилы

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Сабельная пила (или электроножовка) – электроинструмент для распиливания, разрезания различных материалов: дерева, пластика, гипсокартона, тонких металлических листов и др. Это специфический инструмент и используется он, в основном, профессионалами (столярами, кровельщиками, спасателями, монтажниками и др.) и редко приобретается для домашнего пользования. Здесь вы можете добавить в сравнение, а затем в избранное понравившиеся пилы.