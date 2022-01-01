Ручные садовые буры применяются для создания отверстий в почве. Ямы могут использоваться как для установки столбов для фундамента дома или забора, так и для посадки деревьев на участке. Буры имеют удобные рукоятки для управления инструментом. Комплектуются насадками для увеличения глубины бурения.

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