Садовые ручные буры
Найдено: 15 товаров
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- 2 336 ₽3 100 ₽Диаметр ножа: 200 ммДлина: 1100 ммВес, кг: 4
- -764 ₽
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- 780 ₽Диаметр ножа: 200 ммДлина: 2000 ммВес, кг: 2.8
- 2 860 ₽Диаметр ножа: 135 ммДлина: 1100 ммВес, кг: 3.5
- 2 355 ₽2 970 ₽Диаметр ножа: 160 ммДлина: 1100 ммВес, кг: 3.5
- -615 ₽
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- 2 839 ₽3 580 ₽Диаметр ножа: 300 ммДлина: 1100 ммВес, кг: 5
- -741 ₽
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- 1 039 ₽1 310 ₽Длина: 1100 ммВес, кг: 2
- -271 ₽
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- 2 661 ₽3 360 ₽Диаметр ножа: 250 ммДлина: 1100 ммВес, кг: 4
- -699 ₽
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- Нет в наличииДиаметр ножа: 200 ммДлина: 2110 ммВес, кг: 2
- Нет в наличииДиаметр ножа: 25 ммДлина: 380 ммВес, кг: 1.1
- Нет в наличииДиаметр ножа: 150 ммДлина: 1000 ммВес, кг: 5
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить садовые ручные буры в городе Ярославль по цене от 670 до 7855 рублей. В наличии более 15 наименований. Садовые ручные буры можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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