Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Садовый инвентарь

Садовые ручные буры

Найдено: 15 товаров
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить садовые ручные буры в городе Ярославль по цене от 670 до 7855 рублей. В наличии более 15 наименований. Садовые ручные буры можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Садовый бур с шнеком Зубр 39491-135, 135мм
2 860 ₽
Садовый бур с шнеком Зубр 39491-135, 135мм
Бур садовый Зубр 39491-200, 200мм
2 336 ₽
Бур садовый Зубр 39491-200, 200мм
Бур садовый ручной Зубр 39491-300, 300мм
2 839 ₽
Бур садовый ручной Зубр 39491-300, 300мм
Садовый бур шнековый Oleo-Mac MTL85R 0282-00253 (50x100 см)
24 330 ₽
Садовый бур шнековый Oleo-Mac MTL85R 0282-00253 (50x100 см)
Бур садовый Зубр 39491-250, 250мм
2 661 ₽
Бур садовый Зубр 39491-250, 250мм
Садовый шнек для мотобура ADA Drill 200/1000 A00234, 1000мм
2 990 ₽
Садовый шнек для мотобура ADA Drill 200/1000 A00234, 1000мм
Садовый бур шнековый ADA Drill 250/800 A00287 (800 мм)
2 990 ₽
Садовый бур шнековый ADA Drill 250/800 A00287 (800 мм)
Садовый бур для бурения с насадками, глубина 2м
780 ₽
Садовый бур для бурения с насадками, глубина 2м
Бур садовый Зубр 39491-160, 165мм
2 355 ₽
Бур садовый Зубр 39491-160, 165мм
Бур садовый ELITECH 0809.010500 (250 мм)
2 609 ₽
Бур садовый ELITECH 0809.010500 (250 мм)
Садовый ручной бур с удлинителем 8024350, 350мм
1 119 ₽
Садовый ручной бур с удлинителем 8024350, 350мм
Бур садовый шнековый Oleo-Mac 0280-00075A (35x85 см, для MTL85R)
6 171 ₽
Бур садовый шнековый Oleo-Mac 0280-00075A (35x85 см, для MTL85R)
Земляной бур ручной садовый, глубина 1110мм
670 ₽
Земляной бур ручной садовый, глубина 1110мм
Садовый шнековый бур для грунта ELITECH 0809.010900
2 599 ₽
Садовый шнековый бур для грунта ELITECH 0809.010900