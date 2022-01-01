Салфетки для мытья салона автомобиля предназначены для быстрой чистки поверхностей без использования тряпок и щеток. Они производятся из микрофибры, искусственной замши или бумаги, бывают сухие или влажные. Можно выбрать салфетки для мытья кожаного салона, интерьера, стекол или кузова машины.

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