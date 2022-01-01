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Приборы учета и контроля

Счетчики воды

Найдено: 28 товаров
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&lt;h2&gt;Счетчики на холодную и горячую воду (с термодатчиком)&lt;/h2&gt; &lt;p&gt; Уже вступил в силу закон, предписывающий установку приборов учета водоснабжения, но многие не торопятся устанавливать счетчики. А зря, платить по нормативам становиться невыгодно. Оплата расхода воды &quot;&quot;по факту&quot;&quot; ощутимо экономит семейный бюджет. В некоторых случаях экономия может достигать 60 %, как бы не казались фантастическими эти цифры - но это действительно так. В дополнение вы не платите в случае отключения воды, когда вы проводите выходные на даче, или уезжаете по делам. &lt;/p&gt; &lt;p&gt; Выбирая счетчик на воду стоит знать что все приборы делятся на несколько групп в зависимости от принципа действия: &lt;/p&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt;&lt;strong&gt;Тахометрические&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt; &lt;p&gt; Механическое счетное устройство. Представляет собой турбину с лопастями крутящимися потоком воды проходящим через счетчик. &lt;/p&gt; &lt;li&gt;&lt;strong&gt;Ультразвуковые&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt; &lt;p&gt; Регистрирует акустический эффект возникающий при прохождении ультрaзвукой волны через движущийся поток воды. данного типа проборы отличаются высоким уровнем точности, хотя особая точность для бытового использования не так уж и важна &lt;/p&gt; &lt;li&gt;&lt;strong&gt;Электромагнитные&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt; &lt;p&gt; Измерение происходит с помощью индуктируемости магнитного поля. Изменение происходит пропорционально скорости проходящей через прибор жидкости. (Воды в нашем случаи) &lt;/p&gt; &lt;li&gt;&lt;strong&gt;Вихревые&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt; &lt;p&gt; Полученные данные характеризуют скорость потока воды. Внутри счетчика специальное тело особой формы, которое регистрирует частоту вихрей &lt;/p&gt; &lt;/ul&gt; &lt;h2&gt;Тахометрические счетчики воды&lt;/h2&gt; &lt;p&gt; Отличаются компактными размерами, простатой конструкции, надежностью и демократичной ценой. Самый популярный вид счетчика. При достаточно высокой точности измерений срок службы составляет минимум 10 лет. Ни требует частых проверок. Основа прибора турбина с крыльчаткой которая может различаться: &lt;/p&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt;&lt;i&gt;Одноструйные&lt;/i&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;i&gt;Многоструйные&lt;/i&gt;&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;p&gt; Главное отличие в разведении потока воды на несколько струй непосредственно перед крыльчаткой, что способствует большей точности показаний. &lt;/p&gt; &lt;span class=&quot;article-headers h3&quot;&gt;На что обратить внимание при выборе счетчика?&lt;/span&gt; &lt;p&gt; Все бытовые счетчики на воду производятся с учетом ГОСТа Р 50601 и ГОСТ Р 50193 - это обязательное условие. Это условие должно быть главенствующим при выборе счетчиков. В магазинах вряд ли можно встретить не сертифицированные счетчики, но лучше это проверить и убедиться самому в наличии сертификата в комплекте с каждым устройством учета воды. Также стоит обратить пристальное внимание на следующее: &lt;/p&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt;производитель, стоит отдавать предпочтение популярным или положиться на консультантов в магазине;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;гарантийный срок, сертификат;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;установочные размер;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;срок межповерочного интервала;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;цена, самое дорогое не значит самое качественное;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;сервисная поддержка производителя.&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;h2&gt;Правила установки счетчиков воды&lt;/h2&gt; &lt;p&gt; Не смотря на распространенное мнение опломбировка счетчиков воды не обязательно. установка счетчика является не сложной процедурой, с которой сплавиться любой квалифицированный сантехник. Услуга это чаще всего не дорогая, поэтому стоит доверится профессионалам. Неправильная установка может привести к поломке счетчика воды или неправильному учету. &lt;/p&gt; &lt;h2&gt;Газовые счетчики&lt;/h2&gt; &lt;p&gt; Представляют собой прибор учета расхода газа. Не секрет что оплачивая коммунальные услуги &quot;&quot;по факту&quot;&quot; выходит намного дешевле. И это правильно, оплачивать только те ресурсы которые потребил. Счет за газ формируется целиком только из того что &quot;&quot;сжег&quot;&quot;. Вам больше не придется платить если вы уезжали или не использовали. Это также экономит вам бюджет если прописано в квартире много, а проживать по факту меньше или в данной квартире вообще не пользуются газом по долгу. Вполне рационально потратиться 1 раз на счетчик, а дольше только экономить. При разных объемах потребления газа, счетчик окупится за 2-6 месяцев. &lt;/p&gt; &lt;h2&gt;Бытовые счетчики газа: выбираем правильно&lt;/h2&gt; &lt;p&gt; Газовые счетчики имеют достаточно широкую классификацию по различным параметрам. В зависимости от условий применения счетчики делят на: &lt;/p&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt;&lt;strong&gt;бытовые счетчики&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;strong&gt;промышленные&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;strong&gt;ротационные газовые счетчики&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;strong&gt;турбинные газовые счетчики&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;p&gt; Основной показатель для газового счетчика это пропускная способностью. Все зависит от имеющихся потребителей в доме. Газовая плита на 4 конфорки в среднем расходует до 1,2 - 2 кубометров газа в час. Расход у газовой колонки составляет от 2,5 кубометров газа в час в зависимости от мощности. Установленный газовый котел тоже значительно увеличит эту цифру. Расход каждого из потребителей газа указан в паспорте оборудования. Сложив все воедино мы получим требуемую нам пропускную способность. Все современные приборы учета газа производятся ориентированными: то есть различают счетчики работающие справа на лево и наоборот. Они не являются взаимозаменяемыми и ни каким образом не будут работать на другом направлении. На это при выборе стоит обратить пристальное внимание, что бы не пришлось &quot;&quot;два раза бегать&quot;&quot;. &lt;/p&gt; &lt;h2&gt;Газовый счетчик: стоит ли обманывать?&lt;/h2&gt; &lt;p&gt; Интернет пестрит способами обмана различных счетчиков. В большинстве случаев это информация недостоверна либо авторы умалчивают направленно некоторые особенности. Зачем им это? Все просто, большинство на этом зарабатывает, продавая &quot;&quot;чудодейственные&quot;&quot; магниты. Воздействие которых сомнительно, а на современные модели счетчиков вообще сведено к нулю. Единственный 100 % эффект который они могут оказать - это негативный. может произойти сбой или нарушение правильной работы счетчика. а это может вам сулить только его заменой. Существует еще много способов по обману счетчиков газа - все они небезопасны и очень рискованны. &lt;/p&gt; &lt;p&gt; Различные манипуляции с приборами учета газа, не свойственные ему очень опасны. Газ не менее опасен чем электричество и шутки с ним могут плохо кончится. Не стоит вмешиваться в нормальную работу счетчиков гази или пытаться их починить. При обнаружении неисправности немедленно обратитесь в надзорные органы. &lt;/p&gt;