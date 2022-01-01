<h2>Счетчики на холодную и горячую воду (с термодатчиком)</h2> <p> Уже вступил в силу закон, предписывающий установку приборов учета водоснабжения, но многие не торопятся устанавливать счетчики. А зря, платить по нормативам становиться невыгодно. Оплата расхода воды ""по факту"" ощутимо экономит семейный бюджет. В некоторых случаях экономия может достигать 60 %, как бы не казались фантастическими эти цифры - но это действительно так. В дополнение вы не платите в случае отключения воды, когда вы проводите выходные на даче, или уезжаете по делам. </p> <p> Выбирая счетчик на воду стоит знать что все приборы делятся на несколько групп в зависимости от принципа действия: </p> <ul> <li><strong>Тахометрические</strong></li> <p> Механическое счетное устройство. Представляет собой турбину с лопастями крутящимися потоком воды проходящим через счетчик. </p> <li><strong>Ультразвуковые</strong></li> <p> Регистрирует акустический эффект возникающий при прохождении ультрaзвукой волны через движущийся поток воды. данного типа проборы отличаются высоким уровнем точности, хотя особая точность для бытового использования не так уж и важна </p> <li><strong>Электромагнитные</strong></li> <p> Измерение происходит с помощью индуктируемости магнитного поля. Изменение происходит пропорционально скорости проходящей через прибор жидкости. (Воды в нашем случаи) </p> <li><strong>Вихревые</strong></li> <p> Полученные данные характеризуют скорость потока воды. Внутри счетчика специальное тело особой формы, которое регистрирует частоту вихрей </p> </ul> <h2>Тахометрические счетчики воды</h2> <p> Отличаются компактными размерами, простатой конструкции, надежностью и демократичной ценой. Самый популярный вид счетчика. При достаточно высокой точности измерений срок службы составляет минимум 10 лет. Ни требует частых проверок. Основа прибора турбина с крыльчаткой которая может различаться: </p> <ul> <li><i>Одноструйные</i></li> <li><i>Многоструйные</i></li> </ul> <p> Главное отличие в разведении потока воды на несколько струй непосредственно перед крыльчаткой, что способствует большей точности показаний. </p> <span class="article-headers h3">На что обратить внимание при выборе счетчика?</span> <p> Все бытовые счетчики на воду производятся с учетом ГОСТа Р 50601 и ГОСТ Р 50193 - это обязательное условие. Это условие должно быть главенствующим при выборе счетчиков. В магазинах вряд ли можно встретить не сертифицированные счетчики, но лучше это проверить и убедиться самому в наличии сертификата в комплекте с каждым устройством учета воды. Также стоит обратить пристальное внимание на следующее: </p> <ul> <li>производитель, стоит отдавать предпочтение популярным или положиться на консультантов в магазине;</li> <li>гарантийный срок, сертификат;</li> <li>установочные размер;</li> <li>срок межповерочного интервала;</li> <li>цена, самое дорогое не значит самое качественное;</li> <li>сервисная поддержка производителя.</li> </ul> <h2>Правила установки счетчиков воды</h2> <p> Не смотря на распространенное мнение опломбировка счетчиков воды не обязательно. установка счетчика является не сложной процедурой, с которой сплавиться любой квалифицированный сантехник. Услуга это чаще всего не дорогая, поэтому стоит доверится профессионалам. Неправильная установка может привести к поломке счетчика воды или неправильному учету. </p> <h2>Газовые счетчики</h2> <p> Представляют собой прибор учета расхода газа. Не секрет что оплачивая коммунальные услуги ""по факту"" выходит намного дешевле. И это правильно, оплачивать только те ресурсы которые потребил. Счет за газ формируется целиком только из того что ""сжег"". Вам больше не придется платить если вы уезжали или не использовали. Это также экономит вам бюджет если прописано в квартире много, а проживать по факту меньше или в данной квартире вообще не пользуются газом по долгу. Вполне рационально потратиться 1 раз на счетчик, а дольше только экономить. При разных объемах потребления газа, счетчик окупится за 2-6 месяцев. </p> <h2>Бытовые счетчики газа: выбираем правильно</h2> <p> Газовые счетчики имеют достаточно широкую классификацию по различным параметрам. В зависимости от условий применения счетчики делят на: </p> <ul> <li><strong>бытовые счетчики</strong></li> <li><strong>промышленные</strong></li> <li><strong>ротационные газовые счетчики</strong></li> <li><strong>турбинные газовые счетчики</strong></li> </ul> <p> Основной показатель для газового счетчика это пропускная способностью. Все зависит от имеющихся потребителей в доме. Газовая плита на 4 конфорки в среднем расходует до 1,2 - 2 кубометров газа в час. Расход у газовой колонки составляет от 2,5 кубометров газа в час в зависимости от мощности. Установленный газовый котел тоже значительно увеличит эту цифру. Расход каждого из потребителей газа указан в паспорте оборудования. Сложив все воедино мы получим требуемую нам пропускную способность. Все современные приборы учета газа производятся ориентированными: то есть различают счетчики работающие справа на лево и наоборот. Они не являются взаимозаменяемыми и ни каким образом не будут работать на другом направлении. На это при выборе стоит обратить пристальное внимание, что бы не пришлось ""два раза бегать"". </p> <h2>Газовый счетчик: стоит ли обманывать?</h2> <p> Интернет пестрит способами обмана различных счетчиков. В большинстве случаев это информация недостоверна либо авторы умалчивают направленно некоторые особенности. Зачем им это? Все просто, большинство на этом зарабатывает, продавая ""чудодейственные"" магниты. Воздействие которых сомнительно, а на современные модели счетчиков вообще сведено к нулю. Единственный 100 % эффект который они могут оказать - это негативный. может произойти сбой или нарушение правильной работы счетчика. а это может вам сулить только его заменой. Существует еще много способов по обману счетчиков газа - все они небезопасны и очень рискованны. </p> <p> Различные манипуляции с приборами учета газа, не свойственные ему очень опасны. Газ не менее опасен чем электричество и шутки с ним могут плохо кончится. Не стоит вмешиваться в нормальную работу счетчиков гази или пытаться их починить. При обнаружении неисправности немедленно обратитесь в надзорные органы. </p>