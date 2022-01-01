Сгон – комплектующее, используемое для скрепления двух жестко закрепленных концов труб. Представляет собой отрез трубы со внутренней и/или внешней резьбой. В каталоге представлены модели из латуни, нержавеющей стали и других сплавов. В “Бигам” можно приобрести и другие виды фитингов: бочата, контргайки, ниппели и т.п.

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