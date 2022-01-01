Шаровые краны
Найдено: 22 товара
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- 160 ₽резьба 1/2", полипропиленТип оборудования: запорнаяРезьба, дюйм: 1/2Тип резьбы: наружная/наружнаяДиаметр трубы, мм: 20Материал: полипропилен
- 290 ₽резьба 1/2", латунь, полипропиленТип оборудования: запорнаяРезьба, дюйм: 1/2Тип резьбы: наружная/наружнаяДиаметр трубы, мм: 20Материал: латунь, полипропилен
- 220 ₽латунь, полипропиленТип оборудования: запорнаяТип резьбы: наружная/наружнаяДиаметр трубы, мм: 25Материал: латунь, полипропилен
- 390 ₽резьба 3/4", латунь, полипропиленТип оборудования: запорнаяРезьба, дюйм: 3/4Тип резьбы: наружная/наружнаяДиаметр трубы, мм: 25Материал: латунь, полипропилен
- 400 ₽латунь, полипропиленТип оборудования: запорнаяТип резьбы: внутренняя/внутренняяДиаметр трубы, мм: 32Материал: латунь, полипропилен
- 310 ₽Кран шаровой угловой усил. для подкл. приборов с отраж. 1/2" н/н (флажок сверху), хром, MP-У MPF ИС.080436резьба 1/2", латуньТип оборудования: запорнаяРезьба, дюйм: 1/2Тип резьбы: внутренняя/внутренняяМатериал: латунь
- 300 ₽резьба 1/2", латунь, полипропиленТип оборудования: запорнаяРезьба, дюйм: 1/2Тип резьбы: наружная/наружнаяДиаметр трубы, мм: 20Материал: латунь, полипропилен
- 350 ₽резьба 1/2, 3/4", латуньТип оборудования: запорнаяРезьба, дюйм: 1/2, 3/4Тип резьбы: наружная/внутренняяМатериал: латунь
- 283 ₽резьба 1", полипропиленРезьба, дюйм: 1Тип резьбы: внутренняя/внутренняяДиаметр трубы, мм: 32Материал: полипропилен
- 1 360 ₽резьба 1/2", латуньРезьба, дюйм: 1/2Материал: латунь
- 283 ₽резьба 1", полипропиленТип оборудования: запорнаяРезьба, дюйм: 1Тип резьбы: наружная/внутренняяДиаметр трубы, мм: 32Материал: полипропилен
- 840 ₽латунь, полипропиленТип оборудования: запорнаяТип резьбы: наружная/внутренняяДиаметр трубы, мм: 40Материал: латунь, полипропилен
- 390 ₽резьба 3/4", латунь, полипропиленТип оборудования: запорнаяРезьба, дюйм: 3/4Тип резьбы: наружная/наружнаяДиаметр трубы, мм: 25Материал: латунь, полипропилен
- 375 ₽резьба 1/2", латуньТип оборудования: запорнаяРезьба, дюйм: 1/2Тип резьбы: наружная/внутренняяМатериал: латуньТип соединения: резьбовое
- 415 ₽резьба 3/4", латунь, полипропиленТип оборудования: запорнаяРезьба, дюйм: 3/4Тип резьбы: наружная/внутренняяДиаметр трубы, мм: 25Материал: латунь, полипропилен
- 325 ₽резьба 1/2", латунь, полипропиленТип оборудования: запорнаяРезьба, дюйм: 1/2Тип резьбы: наружная/внутренняяДиаметр трубы, мм: 20Материал: латунь, полипропилен
- 270 ₽полипропиленТип оборудования: запорнаяДиаметр трубы, мм: 25Материал: полипропилен
- 380 ₽латунь, полипропиленТип оборудования: запорнаяДиаметр трубы, мм: 32Материал: латунь, полипропиленТип соединения: сварка
- 421 ₽резьба 1/2", латуньТип оборудования: запорнаяРезьба, дюйм: 1/2Тип резьбы: наружная/внутренняяМатериал: латуньТип соединения: резьбовое
- Нет в наличии
- Нет в наличиирезьба 1 1/4", латуньТип оборудования: запорнаяРезьба, дюйм: 1 1/4Материал: латунь
- Нет в наличииполипропиленТип оборудования: шаровой кранМатериал: полипропиленТип соединения: резьбовое
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить шаровые краны в городе Ярославль по цене от 160 до 1360 рублей. В наличии более 22 наименований. Шаровые краны можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.