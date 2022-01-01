Щеточная шлифмашина будет полезна при обработке изделий из древесины или металла. Выпускают электрические модели с питанием от аккумулятора или сети. Используется при шлифовке поверхностей, удалении ЛКП, декорировании, брашировании Можно выбрать инструмент с несколькими скоростями вращения шпинделя.

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