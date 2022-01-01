Шланги для компрессора дают возможность подсоединить к агрегату пневмоинструмент. Тип соединения рапид обеспечивает максимальную надежность даже под воздействием высокого давления. Прочность материала позволяет не беспокоиться о механических повреждениях в процессе эксплуатации.

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