Растягивающиеся шланги – отличный вариант для ухода за растениями на даче, в парниках и теплицах. Они также подойдут для мытья садового оборудования, каменных дорожек возле частного дома. В основе растягивающегося рукава – гибкий шланг из резины с оболочкой из нейлона, которая защищает внутреннюю часть от повреждений.

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