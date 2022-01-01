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Поливочные шланги

Шланги растягивающиеся

Найдено: 4 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить шланги растягивающиеся в городе Ярославль по цене от 1143 до 1735 рублей. В наличии более 4 наименований. Шланги растягивающиеся можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Шланг для полива Belamos ORANGE, 3/4", 25 м
2 786 ₽
Шланг для полива Belamos ORANGE, 3/4", 25 м
Шланг морозостойкий LEO 800L25, 25 мм, 7 атм, 30м, зеленый
5 360 ₽
Шланг морозостойкий LEO 800L25, 25 мм, 7 атм, 30м, зеленый
Шланг для полива саморастягивающийся Quattro Elementi 15м
1 290 ₽
Шланг для полива саморастягивающийся Quattro Elementi 15м
Удлинитель шланга Джилекс «Удав» 9110
2 390 ₽
Удлинитель шланга Джилекс «Удав» 9110
Шланг поливочный Gardena Basic 18134-2900000
2 420 ₽
Шланг поливочный Gardena Basic 18134-2900000
Поливочный шланг Дачник Стандарт 40011, 3-х слойный
1 025 ₽
Поливочный шланг Дачник Стандарт 40011, 3-х слойный
Шланг садовый растягивающийся для полива Archimedes 90968
1 255 ₽
Шланг садовый растягивающийся для полива Archimedes 90968
Шланг растягивающийся поливочный BRIGADIER 84584
1 735 ₽
Шланг растягивающийся поливочный BRIGADIER 84584