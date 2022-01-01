Шлифовальные круги и диски для станков
Найдено: 33 товара
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- 440 ₽на липучке велкро , 0.03 кгЗернистость: 80Диаметр, мм: 300Способ крепления: на липучке велкроВодостойкость: НетВес, кг: 0.03
- Нет в наличииДиаметр, мм: 200
- Нет в наличииЗернистость: 150Диаметр, мм: 200
- Нет в наличииЗернистость: 60
- Нет в наличииДиаметр, мм: 150
- Нет в наличииЗернистость: 120Диаметр, мм: 200
- Нет в наличииЗернистость: 120Диаметр, мм: 150
- Нет в наличииЗернистость: 100Диаметр, мм: 150
- Нет в наличииЗернистость: 80Диаметр, мм: 150
- Нет в наличииЗернистость: 60Диаметр, мм: 230
- Нет в наличииДиаметр, мм: 230
- Нет в наличииЗернистость: 150Диаметр, мм: 150
- Нет в наличииЗернистость: 180Диаметр, мм: 150
- Нет в наличииЗернистость: 60Диаметр, мм: 300
- Нет в наличиина липучке велкро , 0.04 кгЗернистость: 150Диаметр, мм: 300Способ крепления: на липучке велкроВодостойкость: НетВес, кг: 0.04
- Нет в наличииЗернистость: 180Диаметр, мм: 150
- Нет в наличииЗернистость: 180
- Нет в наличиина липучке велкро , 0.03 кгЗернистость: 100Диаметр, мм: 300Способ крепления: на липучке велкроВодостойкость: НетВес, кг: 0.03
- Нет в наличииЗернистость: 100Диаметр, мм: 200
- Нет в наличииЗернистость: 60Диаметр, мм: 150
- Нет в наличииЗернистость: 120
- Нет в наличииЗернистость: 80Диаметр, мм: 200
- Нет в наличииЗернистость: 80Диаметр, мм: 230
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить шлифовальные круги и диски для станков в городе Ярославль по цене от 80 до 990 рублей. В наличии более 33 наименований. Шлифовальные круги и диски для станков можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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