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Запчасти для шлифовальных станков

Шлифовальные круги и диски для станков

Найдено: 33 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить шлифовальные круги и диски для станков в городе Ярославль по цене от 80 до 990 рублей. В наличии более 33 наименований. Шлифовальные круги и диски для станков можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Шлифовальный круг к станку Jet 300 мм 80G (для JSD-12, 31A)
440 ₽
Шлифовальный круг к станку Jet 300 мм 80G (для JSD-12, 31A)
Круг Jet 300 мм 150G (для JSD-12, 31A), абразивный
185 ₽
Круг Jet 300 мм 150G (для JSD-12, 31A), абразивный
Круг Jet 300 мм 100G (для SD-12, 31A)
270 ₽
Круг Jet 300 мм 100G (для SD-12, 31A)
«Липучка» на клейкой основе для крепления шлифовальных дисков 150 мм для JSG-64
550 ₽
«Липучка» на клейкой основе для крепления шлифовальных дисков 150 мм для JSG-64
Шлифовальный круг для станка Jet JSG-64, 100G, 150 мм
80 ₽
Шлифовальный круг для станка Jet JSG-64, 100G, 150 мм
Шлифовальный круг для станка Jet JSG-64, 120G, 150 мм
80 ₽
Шлифовальный круг для станка Jet JSG-64, 120G, 150 мм
Шлифовальный круг для станка Jet JSG-64, 150G, 150 мм, абразивный
80 ₽
Шлифовальный круг для станка Jet JSG-64, 150G, 150 мм, абразивный
Шлифовальная лента для станка Jet JSG-64, 180G, 150 мм, абразивный
80 ₽
Шлифовальная лента для станка Jet JSG-64, 180G, 150 мм, абразивный
Шлифовальный круг для станка Jet JSG-64, 180G, 150 мм, абразивный
80 ₽
Шлифовальный круг для станка Jet JSG-64, 180G, 150 мм, абразивный
Круг абразивный для Jet JSG-64, 60G, 150 мм
80 ₽
Круг абразивный для Jet JSG-64, 60G, 150 мм
Шлифовальный круг для станка Jet JSG-64, 80G, 150 мм
80 ₽
Шлифовальный круг для станка Jet JSG-64, 80G, 150 мм
«Липучка» на клейкой основе для крепления шлифовальных дисков 230 мм (для JSG-96)
990 ₽
«Липучка» на клейкой основе для крепления шлифовальных дисков 230 мм (для JSG-96)
Круг абразивный для Jet JSD-12X-M, 31А, 120G, 300 мм
270 ₽
Круг абразивный для Jet JSD-12X-M, 31А, 120G, 300 мм
Круг для Jet JSD-12X-M, 31А, 60G, 300 мм
270 ₽
Круг для Jet JSD-12X-M, 31А, 60G, 300 мм
Шлифовальный круг для станка Jet JSG-96, 60G, 230 мм, абразивный
160 ₽
Шлифовальный круг для станка Jet JSG-96, 60G, 230 мм, абразивный
«Липучка» на клейкой основе для крепления шлифовальных дисков 200 мм для JSG-233A-M
880 ₽
«Липучка» на клейкой основе для крепления шлифовальных дисков 200 мм для JSG-233A-M
Круг абразивный для Jet JSG-233A-M, 80G, 200 мм
130 ₽
Круг абразивный для Jet JSG-233A-M, 80G, 200 мм
Круг для Jet JSG-233A-M, 100G, 200 мм
130 ₽
Круг для Jet JSG-233A-M, 100G, 200 мм
Шлифовальный круг для Jet JSG-233A-M, 120G, 200 мм
130 ₽
Шлифовальный круг для Jet JSG-233A-M, 120G, 200 мм
Шлифовальный круг к станку Jet JSG-233A-M, 150G, 200 мм
130 ₽
Шлифовальный круг к станку Jet JSG-233A-M, 150G, 200 мм
«Липучка» на клейкой основе для крепления шлифовальных дисков 125 мм (для JDBS-5-M)
390 ₽
«Липучка» на клейкой основе для крепления шлифовальных дисков 125 мм (для JDBS-5-M)
Шлифовальный круг 125 мм 60 G синий (для JDBS-5-M)
80 ₽
Шлифовальный круг 125 мм 60 G синий (для JDBS-5-M)
Круг абразивный для Jet JDBS-5-M, 120G, 125 мм
80 ₽
Круг абразивный для Jet JDBS-5-M, 120G, 125 мм
Шлифовальный круг для станка Jet JDBS-5-M, 180G, 125 мм, абразивный
80 ₽
Шлифовальный круг для станка Jet JDBS-5-M, 180G, 125 мм, абразивный