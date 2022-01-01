Шлифовальные втулки для станков
Найдено: 77 товаров
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- 495 ₽140 мм, 0.04 кгЗернистость: 80Длина, мм: 140Диаметр, мм: 38Вес, кг: 0.04
- 550 ₽115 мм, 0.03 кгЗернистость: 80Длина, мм: 115Диаметр, мм: 50Вес, кг: 0.03
- 550 ₽115 мм, 0.02 кгЗернистость: 60Длина, мм: 115Диаметр, мм: 50Вес, кг: 0.02
- 550 ₽115 мм, 0.02 кгЗернистость: 80Длина, мм: 115Диаметр, мм: 38Вес, кг: 0.02
- Нет в наличии230 ммЗернистость: 100Длина, мм: 230Диаметр, мм: 75.8
- Нет в наличии140 ммЗернистость: 60Длина, мм: 140Диаметр, мм: 75.8
- Нет в наличии230 ммЗернистость: 100Длина, мм: 230Диаметр, мм: 25
- Нет в наличии230 ммЗернистость: 100Длина, мм: 230Диаметр, мм: 101.2
- Нет в наличии152 ммЗернистость: 120Длина, мм: 152Диаметр, мм: 6
- Нет в наличии230 ммЗернистость: 150Длина, мм: 230Диаметр, мм: 75.8
- Нет в наличии140 ммЗернистость: 60Длина, мм: 140Диаметр, мм: 50.8
- Нет в наличии140 ммЗернистость: 80Длина, мм: 140Диаметр, мм: 50.8
- Нет в наличии230 ммЗернистость: 150Длина, мм: 230Диаметр, мм: 101.2
- Нет в наличии140 ммЗернистость: 100Длина, мм: 140Диаметр, мм: 50.8
- Нет в наличии230 ммЗернистость: 60Длина, мм: 230Диаметр, мм: 75.8
- Нет в наличии140 ммЗернистость: 100Длина, мм: 140Диаметр, мм: 38
- Нет в наличии140 ммЗернистость: 120Длина, мм: 140Диаметр, мм: 38
- Нет в наличии140 ммЗернистость: 60Длина, мм: 140Диаметр, мм: 38
- Нет в наличии140 ммЗернистость: 80Длина, мм: 140Диаметр, мм: 75.8
- Нет в наличии140 ммЗернистость: 120Длина, мм: 140Диаметр, мм: 50.8
- Нет в наличии152 ммЗернистость: 150Длина, мм: 152Диаметр, мм: 9
- Нет в наличии140 ммЗернистость: 150Длина, мм: 140Диаметр, мм: 38
- Нет в наличии152 ммЗернистость: 60Длина, мм: 152Диаметр, мм: 6
- Нет в наличии152 ммЗернистость: 100Длина, мм: 152Диаметр, мм: 6
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить шлифовальные втулки для станков в городе Ярославль по цене от 350 до 990 рублей. В наличии более 77 наименований. Шлифовальные втулки для станков можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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