Шнуры применяют для страховочных нужд и связывания деталей. Представляет собой крученую нить из искусственных материалов: капрона, полиэстера. Будет полезен как дома, так и в профессиональной сфере. Можно выбрать эластичный витой шнурок в рулоне с катушкой или в виде мотка.

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