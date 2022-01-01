Шнуры
Найдено: 12 товаров
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- 12 ₽300 мТолщина, мм: 4Тип: шнур
- 50 ₽100 мТолщина, мм: 10Тип: шнур
- 6 ₽450 мТолщина, мм: 3Тип: шнур
- 15 ₽200 мТолщина, мм: 5Тип: шнур
- 17 ₽150 мТолщина, мм: 6Тип: шнур
- 30 ₽140 мТолщина, мм: 8Тип: шнур
- 105 ₽50 мТолщина, мм: 14Тип: шнур
- 7 ₽550 мТолщина, мм: 2Тип: шнур
- 32 ₽100 м, 1 шт., Ø 1.5 ммЛинейная плотность, ктекс: 400Тип: шнурКоличество, шт: 1Материал: капронРазрывная нагрузка, кгс: 45
- 80 ₽70 мТолщина, мм: 12Тип: шнур
- 130 ₽40 мТолщина, мм: 16Тип: шнур
- Нет в наличииТолщина, мм: 1.2Тип: шнур
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить шнуры в городе Ярославль по цене от 2 до 130 рублей. В наличии более 12 наименований. Шнуры можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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