Сифоны для раковины на кухню

Сифоны для кухонных раковин – встраиваемые системы, используемые для предотвращения попадания неприятного запаха из канализации в помещение. Отличаются простотой монтажа и долгим сроком службы. В интернет-магазине «Бигам» вы можете приобрести модели из пластика, полипропилена, латуни и других сплавов металла.

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