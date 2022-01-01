Скарификаторы
Найдено: 6 товаров
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- 52 000 ₽Тип двигателя: электрическийГлубина обработки, мм: 22Ширина захвата, мм: 38Мощность, Вт: 1800Объем травосборника, л: 40
- 22 490 ₽Тип двигателя: электрическийГлубина обработки, мм: 13Ширина захвата, мм: 38Мощность, Вт: 1500Объем травосборника, л: 50
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- 12 190 ₽12 640 ₽4000 об/минТип двигателя: электрическийГлубина обработки, мм: 3Ширина захвата, мм: 320Мощность, Вт: 1000Объем травосборника, л: 40
- -450 ₽
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- Нет в наличии2500 об/минТип двигателя: бензиновыйГлубина обработки, мм: 22Ширина захвата, мм: 400Объем травосборника, л: 40
- Нет в наличии3400 об/минТип двигателя: бензиновыйГлубина обработки, мм: 15Ширина захвата, мм: 500Объем травосборника, л: 3
- Нет в наличии3000 об/минТип двигателя: электрическийГлубина обработки, мм: 80Ширина захвата, мм: 300Мощность, Вт: 600Объем травосборника, л: 30
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