Скотчи (клейкие ленты) представляют собой универсальное крепежное средство для фиксации изделий. Может использоваться для упаковочных работ (склеивания картонных коробок, канцелярской бумаги), ремонта дома и монтажа конструкций. Можно выбрать прозрачные, армированные, двусторонние и малярные ленты в рулоне.

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