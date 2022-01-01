Скотч (клейкие ленты)
Найдено: 21 товар
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- 920 ₽1 шт.Тип крепежа: лентаМатериал: алюминийКоличество, шт: 1
- 170 ₽20000 мм, 1 шт.Тип крепежа: лентаДлина, мм: 20000Количество, шт: 1
- 280 ₽1 шт.Тип крепежа: лентаКоличество, шт: 1
- 160 ₽1 шт.Тип крепежа: лентаКоличество, шт: 1Назначение по материалу: бетон, дерево, металл
- 250 ₽1 шт.
- 130 ₽1 шт.Количество, шт: 1
- 790 ₽1 шт.
- 240 ₽1 шт.Тип крепежа: лентаКоличество, шт: 1
- Нет в наличии1 шт.Тип крепежа: лентаКоличество, шт: 1
- Нет в наличии1 шт.Тип крепежа: лентаКоличество, шт: 1
- Нет в наличии1 шт.
- Нет в наличии1 шт.
- Нет в наличии1 шт.Тип крепежа: лентаКоличество, шт: 1
- Нет в наличии1 шт.Тип крепежа: лентаКоличество, шт: 1
- Нет в наличии1 шт.Тип крепежа: лентаКоличество, шт: 1
- Нет в наличии1 шт.Тип крепежа: лентаКоличество, шт: 1
- Нет в наличии1 шт.Тип крепежа: лентаМатериал: алюминийКоличество, шт: 1
- Нет в наличии1 шт.Тип крепежа: лентаКоличество, шт: 1
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить скотч (клейкие ленты) в городе Ярославль по цене от 64 до 920 рублей. В наличии более 21 наименования. Скотч (клейкие ленты) можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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