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Монтажные ленты

Скотч (клейкие ленты)

Найдено: 21 товар
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить скотч (клейкие ленты) в городе Ярославль по цене от 64 до 920 рублей. В наличии более 21 наименования. Скотч (клейкие ленты) можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Малярная клейкая лента Сибртех 88704 (48 мм, 50 м, бежевый, бумажная основа)
240 ₽
Малярная клейкая лента Сибртех 88704 (48 мм, 50 м, бежевый, бумажная основа)
Лента полиэтиленовая клеевая армированная Тилит, серебристо-серая, 48ммх50м
480 ₽
Лента полиэтиленовая клеевая армированная Тилит, серебристо-серая, 48ммх50м
Малярная клейкая лента Лакра 2001070, 50 мм, 20 м, бумага
170 ₽
Малярная клейкая лента Лакра 2001070, 50 мм, 20 м, бумага
Малярная клейкая лента Лакра 2001068, 38 мм, 20 м
130 ₽
Малярная клейкая лента Лакра 2001068, 38 мм, 20 м
Двусторонняя клейкая лента Aviora 303-006, ТК-основа, 50 мм, 10 м
280 ₽
Двусторонняя клейкая лента Aviora 303-006, ТК-основа, 50 мм, 10 м
Клейкая лента Aviora алюминиевая 50мм*50м /24
790 ₽
Клейкая лента Aviora алюминиевая 50мм*50м /24
Двухсторонняя сверхпрочная клейкая лента Aviora 19мм*2м 302-133
160 ₽
Двухсторонняя сверхпрочная клейкая лента Aviora 19мм*2м 302-133
Лента клейкая сигнальная Сибртех 89031, 75мм, 200м, желтая
360 ₽
Лента клейкая сигнальная Сибртех 89031, 75мм, 200м, желтая
Клейкая лента Aviora алюминиевая 50мм*10м
250 ₽
Клейкая лента Aviora алюминиевая 50мм*10м
Изолента AVIORA профессиональная 305-031 (19 мм, 20 м, синяя)
150 ₽
Изолента AVIORA профессиональная 305-031 (19 мм, 20 м, синяя)
Клейкая лента Stayer Master прозрачная 48мм х 60м 1204-50
160 ₽
Клейкая лента Stayer Master прозрачная 48мм х 60м 1204-50
Скотч сигнальный Зубр 12242-75-200 черно-желтый 75мм, 200м
300 ₽
Скотч сигнальный Зубр 12242-75-200 черно-желтый 75мм, 200м
Клейкая лента Aviora алюминиевая армированная 50ммx50м
920 ₽
Клейкая лента Aviora алюминиевая армированная 50ммx50м
Клейкая лента алюминиевая самоклеющаяся 50мм*46м (8575046)
225 ₽
Клейкая лента алюминиевая самоклеющаяся 50мм*46м (8575046)
Клейкая лента малярная Сибртех 88831 36*25 бумажная
64 ₽
Клейкая лента малярная Сибртех 88831 36*25 бумажная
Лента Зубр 12090-50-10 армированная влагостойкая клейкая 50мм*10м.
126 ₽
Лента Зубр 12090-50-10 армированная влагостойкая клейкая 50мм*10м.
Металлизированная клейкая лента Aviora, 50 мм, 50 метров
220 ₽
Металлизированная клейкая лента Aviora, 50 мм, 50 метров
Армированная самоклеящаяся клейкая лента Тилит, 50 м, 48 мм, серая
238 ₽
Армированная самоклеящаяся клейкая лента Тилит, 50 м, 48 мм, серая
Лента для заклейки окон ЮНИПЛ 0433948 48мм*66м, белая
136 ₽
Лента для заклейки окон ЮНИПЛ 0433948 48мм*66м, белая
Крепированная малярная клейкая лента Stayer 12111-50, 20 м, 50 мм
73 ₽
Крепированная малярная клейкая лента Stayer 12111-50, 20 м, 50 мм
Бумажная малярная клейкая лента Сибртех 88832, 48 мм, 25 м
95 ₽
Бумажная малярная клейкая лента Сибртех 88832, 48 мм, 25 м
Клейкая лента двусторонняя Aviora 302-020 полиэтиленовая 19мм*10м белая
125 ₽
Клейкая лента двусторонняя Aviora 302-020 полиэтиленовая 19мм*10м белая
Клейкая лента Kraft клейкая 48мм*46м TPL
265 ₽
Клейкая лента Kraft клейкая 48мм*46м TPL
Двусторонняя клейкая лента Aviora 303-009, ШБ-основа, 50 мм, 10 м
185 ₽
Двусторонняя клейкая лента Aviora 303-009, ШБ-основа, 50 мм, 10 м