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Тиски

Слесарные тиски

Найдено: 95 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить слесарные тиски в городе Ярославль по цене от 540 до 24035 рублей. В наличии более 95 наименований. Слесарные тиски можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Слесарные тиски Berger ФОРСЕТИ BG1341, 63мм
3 755 ₽
Слесарные тиски Berger ФОРСЕТИ BG1341, 63мм
Слесарные тиски Sparta 185095 (60 мм, крепление для стола)
540 ₽
Слесарные тиски Sparta 185095 (60 мм, крепление для стола)
Слесарные тиски Sturm 1075-01-150 (150 мм)
7 490 ₽
Слесарные тиски Sturm 1075-01-150 (150 мм)
Слесарные тиски WILTON HEAVY DUTY WI11800 (200 мм)
9 900 ₽
Слесарные тиски WILTON HEAVY DUTY WI11800 (200 мм)
Слесарные тиски Sparta 186295 (200 мм, поворотные, с наковальней)
7 070 ₽
Слесарные тиски Sparta 186295 (200 мм, поворотные, с наковальней)
Слесарные тиски Jet HEAVY DUTY WI00191 красные для мастерских, 150мм
6 800 ₽
Слесарные тиски Jet HEAVY DUTY WI00191 красные для мастерских, 150мм
Слесарные тиски Jet HEAVY DUTY WI11800 (200 мм)
10 227 ₽
Слесарные тиски Jet HEAVY DUTY WI11800 (200 мм)
Слесарные тиски Jet Практик 11127 (140 мм)
5 220 ₽
Слесарные тиски Jet Практик 11127 (140 мм)
Тиски Jonnesway, 4" (сталь), C-A8
11 910 ₽
Тиски Jonnesway, 4" (сталь), C-A8
Слесарные тиски OMBRA, 150 мм, A90046
12 550 ₽
Слесарные тиски OMBRA, 150 мм, A90046
Слесарные тиски Stalex AC-100Н
14 695 ₽
Слесарные тиски Stalex AC-100Н
Слесарные тиски Россия 140 18667
7 380 ₽
Слесарные тиски Россия 140 18667
Слесарные тиски Кобальт 910-010, поворотные, настольные
4 600 ₽
Слесарные тиски Кобальт 910-010, поворотные, настольные
Слесарные тиски с поворотным основанием Stayer STANDARD 3254-150
5 379 ₽
Слесарные тиски с поворотным основанием Stayer STANDARD 3254-150