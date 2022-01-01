Слесарные тиски используются для фиксации заготовок. Они являются универсальными, могут зажимать изделия из любых размеров и материала изготовления. Их можно зафиксировать на верстаке, применять как при ремонте дома, так и закреплять обрабатываемые детали в мастерской. В наличии тиски с разным усилием зажима.

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