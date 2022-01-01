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Инструмент

Слесарный инструмент

2558 товаров
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В этой категории вы можете выбрать слесарный инструмент для хозяйственного и профессионального применения. В ассортименте представлены ремонтные, режущие, полировальные и механические изделия самого разного назначения: для обжима деталей, снятия покрытий, крепления оснастки, зачистки и шлифования.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить слесарный инструмент в городе Ярославль по цене от 38 до 3801 рубль. В наличии более 2558 наименований. Слесарный инструмент можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Торцевые головки торцевые для инструмента Арсенал НГ 12-1216/8
1 470 ₽
Торцевые головки торцевые для инструмента Арсенал НГ 12-1216/8
Абразивный диск HUSQVARNA 5040004-02 12"
442 ₽
Абразивный диск HUSQVARNA 5040004-02 12"
Ножницы для резки труб KRAFTOOL "EXPERT" 23381-42
1 450 ₽
Ножницы для резки труб KRAFTOOL "EXPERT" 23381-42
Слесарная пила STANLEY 020807 Мини (300 мм)
280 ₽
Слесарная пила STANLEY 020807 Мини (300 мм)
Ударные торцевые головки для инструмента JONNESWAY S03A8109S
17 960 ₽
Ударные торцевые головки для инструмента JONNESWAY S03A8109S
Ключ гаечный односторонний ударный SITOMO (46 мм) SIT
1 920 ₽
Ключ гаечный односторонний ударный SITOMO (46 мм) SIT
Ключ гаечный оксидированный двусторонний SITOMO (46x50 мм) SIT
1 470 ₽
Ключ гаечный оксидированный двусторонний SITOMO (46x50 мм) SIT
Отвертка шлицевая STURM 1040-01-SL6-200 (6x200 мм)
180 ₽
Отвертка шлицевая STURM 1040-01-SL6-200 (6x200 мм)
Отвертка Multibit STANLEY 068010 с битами, храповый механизм, магнитная
1 240 ₽
Отвертка Multibit STANLEY 068010 с битами, храповый механизм, магнитная
Ключ трубный газовый Rothenberger 90" 1" 7.0110X
3 175 ₽
Ключ трубный газовый Rothenberger 90" 1" 7.0110X
Ключ трубный газовый Rothenberger SUPER S 45" 1 1/2" 7.0123X
4 280 ₽
Ключ трубный газовый Rothenberger SUPER S 45" 1 1/2" 7.0123X
Ножницы по металлу Лакра 3509001, длина инструмента 250 мм
390 ₽
Ножницы по металлу Лакра 3509001, длина инструмента 250 мм
Слесарная пила GROSS PIRANHA 77600 (300 мм)
1 650 ₽
Слесарная пила GROSS PIRANHA 77600 (300 мм)
Слесарная пила STANLEY 115122 (ручка из ABS-пластика, с полотном, 300 мм)
690 ₽
Слесарная пила STANLEY 115122 (ручка из ABS-пластика, с полотном, 300 мм)
Отвертка реверсивная STANLEY 0-63-022 с битами
2 380 ₽
Отвертка реверсивная STANLEY 0-63-022 с битами
Пила ЛАКРА 2601024, 300 мм, ручка двухкомпонентная
800 ₽
Пила ЛАКРА 2601024, 300 мм, ручка двухкомпонентная
Торцевые головки для инструмента STAYER STANDARD 27750-H20
4 090 ₽
Торцевые головки для инструмента STAYER STANDARD 27750-H20
Торцевые головки для инструмента BERGER BG 2031
2 199 ₽
Торцевые головки для инструмента BERGER BG 2031
Пассатижи диэлектрические (180 мм, CR-V) КОБАЛЬТ 647-017
747 ₽
Пассатижи диэлектрические (180 мм, CR-V) КОБАЛЬТ 647-017
Отвертка Кобальт 245-473, Т-образная рукоятка, с битами
760 ₽
Отвертка Кобальт 245-473, Т-образная рукоятка, с битами
Сабельная пила Makita JR3051TK 198611, мощность инструмента 1200 Вт
16 790 ₽
Сабельная пила Makita JR3051TK 198611, мощность инструмента 1200 Вт
Шарошка абразивная ПРАКТИКА 641-428, 25х50 мм, карбид кремния
195 ₽
Шарошка абразивная ПРАКТИКА 641-428, 25х50 мм, карбид кремния
Ножницы по металлу STANLEY 214568, длина 250 мм
1 500 ₽
Ножницы по металлу STANLEY 214568, длина 250 мм
Отвертка крестовая STANLEY Cushion grip 064940 (Ph2x100 мм)
320 ₽
Отвертка крестовая STANLEY Cushion grip 064940 (Ph2x100 мм)
Отвертки GROSS 12164 PH0 / PH1 / PH2 / SL3 / SL5.5 / SL6.5
1 990 ₽
Отвертки GROSS 12164 PH0 / PH1 / PH2 / SL3 / SL5.5 / SL6.5
Отвертка ударно-поворотная Matrix 11579 1/2"
1 100 ₽
Отвертка ударно-поворотная Matrix 11579 1/2"
Торцевые головки для инструмента ПРАКТИКА Мастер, 5-13 мм
240 ₽
Торцевые головки для инструмента ПРАКТИКА Мастер, 5-13 мм
Слесарные ножницы для резки труб CANDAN TRNR 16-42
770 ₽
Слесарные ножницы для резки труб CANDAN TRNR 16-42
Отвертка Stayer 2512_z01, прямая рукоятка, жало PH2 / SL6
170 ₽
Отвертка Stayer 2512_z01, прямая рукоятка, жало PH2 / SL6
Пресс гидравлический КВТ ПГР-300 49628
5 599 ₽
Пресс гидравлический КВТ ПГР-300 49628
Комбинированные слесарные ключи MATRIX 15424 (9 шт., 6-22 мм, зеркальная полировка)
1 080 ₽
Комбинированные слесарные ключи MATRIX 15424 (9 шт., 6-22 мм, зеркальная полировка)
Комбинированные слесарные ключи JONNESWAY W26112S (8-22 мм, 12 предметов)
5 860 ₽
Комбинированные слесарные ключи JONNESWAY W26112S (8-22 мм, 12 предметов)
Ножницы по металлу KRAFTOOL 2324-S, длина инструмента 260 мм
1 600 ₽
Ножницы по металлу KRAFTOOL 2324-S, длина инструмента 260 мм
Ножницы по металлу KRAFTOOL 2324-R, длина инструмента 260 мм
1 600 ₽
Ножницы по металлу KRAFTOOL 2324-R, длина инструмента 260 мм
Отвертка STAYER 25141-03-07, SL3, 2х-компонентная рукоятка
160 ₽
Отвертка STAYER 25141-03-07, SL3, 2х-компонентная рукоятка
Дисковая пила Makita 4131, мощность инструмента 1100 Вт
39 959 ₽
Дисковая пила Makita 4131, мощность инструмента 1100 Вт
Ударная торцевая головка JONNESWAY S03A6136 (3/4", 36 мм)
1 280 ₽
Ударная торцевая головка JONNESWAY S03A6136 (3/4", 36 мм)
Электрический многофункциональный инструмент STURM MF5630C
4 790 ₽
Электрический многофункциональный инструмент STURM MF5630C
Ножницы для резки полипропиленовых труб FORA (16-63 мм)
1 530 ₽
Ножницы для резки полипропиленовых труб FORA (16-63 мм)
Ударные торцевые головки для инструмента JONNESWAY S03AD4111S
8 203 ₽
Ударные торцевые головки для инструмента JONNESWAY S03AD4111S
Ключ слесарный двусторонний оксидированный SITOMO (12x13 мм) SIT
110 ₽
Ключ слесарный двусторонний оксидированный SITOMO (12x13 мм) SIT
Слесарная пила Хайтек RAGE 4 отрезная, многоцелевой диск
14 080 ₽
Слесарная пила Хайтек RAGE 4 отрезная, многоцелевой диск
Пила по металлу ЛАКРА 2601023, 300 мм, пластиковая ручка
280 ₽
Пила по металлу ЛАКРА 2601023, 300 мм, пластиковая ручка
Напильники Berger BG1147, рукоятки из обрезиненного пластика
2 415 ₽
Напильники Berger BG1147, рукоятки из обрезиненного пластика