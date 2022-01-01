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В этой категории вы можете выбрать слесарный инструмент для хозяйственного и профессионального применения. В ассортименте представлены ремонтные, режущие, полировальные и механические изделия самого разного назначения: для обжима деталей, снятия покрытий, крепления оснастки, зачистки и шлифования.

В этой категории вы можете выбрать слесарный инструмент для хозяйственного и профессионального применения. В ассортименте представлены ремонтные, режущие, полировальные и механические изделия самого разного назначения: для обжима деталей, снятия покрытий, крепления оснастки, зачистки и шлифования.