В этой категории представлены сливные шланги, предназначенные для отведения воды, использованной стиральной машиной. Высококачественные нейлоновые трубки выдерживают высокое внутреннее давление и обладают совместимостью по размеру, поэтому также могут использоваться для подключения к посудомоечной технике.

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