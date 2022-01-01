Смазки
39 товаров
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- 559 ₽100Объем, мл: 100Антикоррозийная: ДаВлагостойкая: НетМорозостойкая: НетТермостойкая: Да
- 219 ₽125Объем, мл: 125Антикоррозийная: ДаВлагостойкая: ДаМорозостойкая: ДаТермостойкая: Нет
- 496 ₽650 ₽95Объем, мл: 95Антикоррозийная: НетВлагостойкая: НетМорозостойкая: НетТермостойкая: Нет
- -154 ₽
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- 180 ₽100 млОбъем, мл: 100Антикоррозийная: ДаВлагостойкая: ДаМорозостойкая: ДаТермостойкая: Нет
- 190 ₽100 мл, силиконОбъем, мл: 100Основа: силиконАнтикоррозийная: НетВлагостойкая: ДаМорозостойкая: Да
- 200 ₽100Объем, мл: 100Антикоррозийная: НетВлагостойкая: ДаМорозостойкая: ДаТермостойкая: Нет
- 225 ₽100Объем, мл: 100Антикоррозийная: НетВлагостойкая: НетМорозостойкая: НетТермостойкая: Нет
- Нет в наличии
- Нет в наличииОбъем смазки 210 мл
- Нет в наличииОбъем смазки 210 мл
- Нет в наличии
- Нет в наличииОбъем смазки 210 мл
- Нет в наличии
- Нет в наличииОбъем смазки 400 мл
Смазки используются для улучшения работы значимых частей механизмов и продления их срока службы. Они применяются в автомобилях, инструменте и обработке любых резьбовых соединений. В ассортименте универсальные смазочные жидкости, смазка для перфораторов, подшипников, графитовые и силиконовые составы.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить смазки в городе Ярославль по цене от 0 до 3200 рублей. В наличии более 39 наименований. Смазки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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