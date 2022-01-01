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Смазки используются для улучшения работы значимых частей механизмов и продления их срока службы. Они применяются в автомобилях, инструменте и обработке любых резьбовых соединений. В ассортименте универсальные смазочные жидкости, смазка для перфораторов, подшипников, графитовые и силиконовые составы.

Смазки используются для улучшения работы значимых частей механизмов и продления их срока службы. Они применяются в автомобилях, инструменте и обработке любых резьбовых соединений. В ассортименте универсальные смазочные жидкости, смазка для перфораторов, подшипников, графитовые и силиконовые составы.