В этом разделе “Бигам” предлагает широкий ассортимент масел для смазки и заточки пильных цепей: минеральное, адгезионное, синтетическое или полусинтетическое. В отличие от моторного масла для обслуживания садовой техники (измельчители, триммеры), среди смазочных есть биоразлагаемое - безопасное для окружающей среды.

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