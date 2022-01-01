Сменные сетки для обратных клапанов
Найдено 3 товара
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- 100 ₽резьба 1", нержавеющая стальРезьба, дюйм: 1Материал: нержавеющая стальТип соединения: резьбовое
- 90 ₽резьба 3/4", нержавеющая стальРезьба, дюйм: 3/4Материал: нержавеющая стальТип соединения: резьбовое
- 130 ₽резьба 3/4", полипропилен, нержавеющая стальРезьба, дюйм: 3/4Материал: полипропилен, нержавеющая стальТип соединения: резьбовое
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить сменные сетки для обратных клапанов в городе Ярославль по цене от 90 до 130 рублей. В наличии более 3 наименований. Сменные сетки для обратных клапанов можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.