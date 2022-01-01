Совковые лопаты – полезный инструмент, применяемый для выполнения рабочих и хозяйственных задач. Например, для наполнения тачки песком, органическим удобрением. Представленные модели лопат имеют длину черенка от 2 до 145 см. Материал ковша – сталь. «Бигам» предлагает широкий выбор инструментов и средств по уходу за садом.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить совковые лопаты в городе Ярославль по цене от 104 до 3470 рублей. В наличии более 30 наименований. Совковые лопаты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.