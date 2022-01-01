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Лопаты

Совковые лопаты

Найдено: 30 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить совковые лопаты в городе Ярославль по цене от 104 до 3470 рублей. В наличии более 30 наименований. Совковые лопаты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Лопата садовая с закругленным лезвием FISKARS 1026683
1 730 ₽
Лопата садовая с закругленным лезвием FISKARS 1026683
Садовая совковая лопата FISKARS 1026685
1 282 ₽
Садовая совковая лопата FISKARS 1026685
Совковая лопата ЛСП BARTEX 263279
270 ₽
Совковая лопата ЛСП BARTEX 263279
Лопата сварная прямоугольная для дачи FINLAND 1470
1 050 ₽
Лопата сварная прямоугольная для дачи FINLAND 1470
Строительная лопата ДС 40138, сталь
755 ₽
Строительная лопата ДС 40138, сталь
Лопата GARDENA ClassicLine 17051-20.000.00, сталь
2 380 ₽
Лопата GARDENA ClassicLine 17051-20.000.00, сталь
Садовая лопата МЛШЗ Мрамор 245987, рельсовая сталь
360 ₽
Садовая лопата МЛШЗ Мрамор 245987, рельсовая сталь
Садовая лопата для дачи МЛЗШ
340 ₽
Садовая лопата для дачи МЛЗШ
Лопата для сада FISKARS 1026684
1 990 ₽
Лопата для сада FISKARS 1026684
Садовая совковая лопата FISKARS 1026682
1 446 ₽
Садовая совковая лопата FISKARS 1026682
Лопата садовая Центроинструмент «Молодость моя» 0915-Ч (128 см)
800 ₽
Лопата садовая Центроинструмент «Молодость моя» 0915-Ч (128 см)
Классическая совковая лопата Центроинструмент "Молодость моя" 0918-Ч
800 ₽
Классическая совковая лопата Центроинструмент "Молодость моя" 0918-Ч
Садовая лопата с деревянным черенком 19308
400 ₽
Садовая лопата с деревянным черенком 19308
Лопата с ребрами жесткости ЦЕНТРОИНСТРУМЕНТ FINLAND 1463-Ч
1 020 ₽
Лопата с ребрами жесткости ЦЕНТРОИНСТРУМЕНТ FINLAND 1463-Ч
Автомобильная лопата укороченная FISKARS Solid 1026667
1 450 ₽
Автомобильная лопата укороченная FISKARS Solid 1026667
Совковая лопата ЦИ FINLAND 1456-Ч
781 ₽
Совковая лопата ЦИ FINLAND 1456-Ч
Штыковая лопата с деревянным черенком ДС ЛУ 40124
715 ₽
Штыковая лопата с деревянным черенком ДС ЛУ 40124
Садовая лопата из закаленной стали 61415
104 ₽
Садовая лопата из закаленной стали 61415
Укороченная лопата для автомобиля FISKARS Solid 131417
626 ₽
Укороченная лопата для автомобиля FISKARS Solid 131417
Лопата для дачи ЗУБР 4-39521_z01, порошковая сталь
880 ₽
Лопата для дачи ЗУБР 4-39521_z01, порошковая сталь
Лопата для снега ЛТР, алюминий
272 ₽
Лопата для снега ЛТР, алюминий
Лопата для снега 320х350мм ЛС №7
269 ₽
Лопата для снега 320х350мм ЛС №7
Штыковая лопата с деревянным черенком 19309
420 ₽
Штыковая лопата с деревянным черенком 19309
Лопата песочная с ручкой Diggermaer D1.4C1P, рельсовая сталь
524 ₽
Лопата песочная с ручкой Diggermaer D1.4C1P, рельсовая сталь
Лопата Diggermaer D1.4C2
558 ₽
Лопата Diggermaer D1.4C2
Лопата для дачи Diggermaer D1.1C1P
690 ₽
Лопата для дачи Diggermaer D1.1C1P
Лопата Diggermaer D1.1C2
490 ₽
Лопата Diggermaer D1.1C2
Лопата ЗУБР ЗАВИДОВО 39361_z01
661 ₽
Лопата ЗУБР ЗАВИДОВО 39361_z01
Лопата совковая укороченная Вертекс 245984, рельсовая сталь
215 ₽
Лопата совковая укороченная Вертекс 245984, рельсовая сталь
Совковая лопата из рельсовой стали 10443
230 ₽
Совковая лопата из рельсовой стали 10443