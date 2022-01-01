Средства пожарной защиты
12 товаров
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- 320 ₽Тип: противопожарное полотноГабариты, мм: 1500x2000Вес, кг: 1
- 220 ₽стальТип: пожарный ломМатериал: стальВес, кг: 3
- 340 ₽металлТип: пожарная лопатаМатериал: металлМатериал рукояти: деревоГабариты, мм: 1450x215x50Вес, кг: 2
- 2 600 ₽Тип: противопожарное полотно
- Нет в наличии7 л, стальТип: пожарное ведроМатериал: стальГабариты, мм: 173x365Вес, кг: 1
- Нет в наличиистальТип: пожарный багорМатериал: стальГабариты, мм: 200x2000Вес, кг: 5
- Нет в наличииметаллТип: ящикМатериал: металлГабариты, мм: 1200x550x880
- Нет в наличииметаллТип: пожарная лопатаМатериал: металлМатериал рукояти: деревоГабариты, мм: 1450x215x50Вес, кг: 2
- Нет в наличииметаллТип: пожарный щитМатериал: металлГабариты, мм: 1200x700x300Вес, кг: 12
- Нет в наличии200 мм, металлТип: пожарный багорМатериал: металлГабариты, мм: 200х200х50Вес, кг: 5
- Нет в наличииметаллТип: пожарный щитМатериал: металл
- Нет в наличии1500 мм, стальТип: пожарный щитМатериал: стальГабариты, мм: 1500x1000Вес, кг: 3.4
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить средства пожарной защиты в городе Ярославль по цене от 210 до 7570 рублей. В наличии более 12 наименований. Средства пожарной защиты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.