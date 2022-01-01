Резьбовые угольники – тип фитинга, применяемый в случае, когда необходимо изменить направление трубы. Существует 2 вида этого фитинга: переходные уголки, которые соединяют трубы разного диаметра, и проходные – для труб одинакового размера. В ассортименте “Бигам” можно найти чугунные, латунные или стальные угольники.

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