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Фитинги резьбовые

Стальные угловые фитинги

Найдено: 6 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить стальные угловые фитинги в городе Ярославль по цене от 35 до 490 рублей. В наличии более 6 наименований. Стальные угловые фитинги можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Никелированный тройник STOUT SFT-0020-000114 (ВВ, 1"1/4)
328 ₽
Никелированный тройник STOUT SFT-0020-000114 (ВВ, 1"1/4)
Угольник ALTSTREAM 3/4" вр/нр (уп.25 шт) 003030302, внутренняя-наружная резьба, для стальных труб
230 ₽
Угольник ALTSTREAM 3/4" вр/нр (уп.25 шт) 003030302, внутренняя-наружная резьба, для стальных труб
Угольник прямой Ду-50 для стальной трубы
490 ₽
Угольник прямой Ду-50 для стальной трубы
Угольник ALTSTREAM 3/4 нар. резьба, для стальных труб
270 ₽
Угольник ALTSTREAM 3/4 нар. резьба, для стальных труб
Прямой угольник с внутренней резьбой ДУ-40, чугунный для трубопроводов
260 ₽
Прямой угольник с внутренней резьбой ДУ-40, чугунный для трубопроводов
Угольник ALTSTREAM 003030601 (НР-НР, 1/2", 50 шт.), наружная резьба, для стальных труб
130 ₽
Угольник ALTSTREAM 003030601 (НР-НР, 1/2", 50 шт.), наружная резьба, для стальных труб
Угольник ALTSTREAM 003030301 (ВН-НР, 1/2", 50 шт.), внутренняя-наружная резьба, для стальных труб
130 ₽
Угольник ALTSTREAM 003030301 (ВН-НР, 1/2", 50 шт.), внутренняя-наружная резьба, для стальных труб
Прямой угольник ДУ-32 для стальной трубы
180 ₽
Прямой угольник ДУ-32 для стальной трубы
Прямой угольник ДУ-25 для стальной трубы
125 ₽
Прямой угольник ДУ-25 для стальной трубы
Прямой уголок ДУ-20 для стальной трубы
60 ₽
Прямой уголок ДУ-20 для стальной трубы
Угольник ALTSTREAM 3/4 вр/вр (уп.20 шт), внутренняя резьба, для стальных труб
220 ₽
Угольник ALTSTREAM 3/4 вр/вр (уп.20 шт), внутренняя резьба, для стальных труб
Угольник ALTSTREAM 003030101 (1/2", 50 шт.), внутренняя резьба, для стальных труб
120 ₽
Угольник ALTSTREAM 003030101 (1/2", 50 шт.), внутренняя резьба, для стальных труб
Прямой угольник с резьбой ДУ-15,для стальной трубы
35 ₽
Прямой угольник с резьбой ДУ-15,для стальной трубы
Штуцер TEBO с накидной гайкой из нержавеющей стали 25*1" (015091006) для полипропиленовой трубы
77 ₽
Штуцер TEBO с накидной гайкой из нержавеющей стали 25*1" (015091006) для полипропиленовой трубы