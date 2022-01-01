Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Тиски

Станочные тиски

Найдено: 49 товаров
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить станочные тиски в городе Ярославль по цене от 1249 до 68000 рублей. В наличии более 49 наименований. Станочные тиски можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Тиски Sturm 1075-04-75 (75 мм)
2 910 ₽
Тиски Sturm 1075-04-75 (75 мм)
Тиски Triton SJA100E TR281928
13 200 ₽
Тиски Triton SJA100E TR281928
Тиски Wilton Reversible 4800R 28823EU (200 мм)
22 000 ₽
Тиски Wilton Reversible 4800R 28823EU (200 мм)
Тиски станочные Кобальт 246-050
3 350 ₽
Тиски станочные Кобальт 246-050
Тиски станочные Кобальт 246-043, 100 ммх110 мм
3 200 ₽
Тиски станочные Кобальт 246-043, 100 ммх110 мм
Тиски Зубр ЭКСПЕРТ 32602-80
2 790 ₽
Тиски Зубр ЭКСПЕРТ 32602-80
Тиски РемоКолор 44-4-212
4 240 ₽
Тиски РемоКолор 44-4-212
Тиски Berger BG 1337 "ФРЕЙР", 125 мм
7 750 ₽
Тиски Berger BG 1337 "ФРЕЙР", 125 мм
Тиски Berger Тohap 150мм BG1338
11 830 ₽
Тиски Berger Тohap 150мм BG1338
Тиски Sparta 185095
540 ₽
Тиски Sparta 185095
Тиски Sturm 1075-01-200 (200 мм)
9 670 ₽
Тиски Sturm 1075-01-200 (200 мм)
Тиски Sturm 1075-04-100 (100 мм)
3 730 ₽
Тиски Sturm 1075-04-100 (100 мм)