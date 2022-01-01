Степлеры
78 товаров
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- 2 390 ₽Тип скоб: 53
- 1 730 ₽Тип скоб: 53
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- 770 ₽Тип скоб: 53
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- 910 ₽Тип скоб: 53
- 12 080 ₽12 081 ₽
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- 3 710 ₽Тип скоб: 53, 140, G, 11, 57, 36, L, A
- 5 450 ₽5 950 ₽Частота ударов, уд/мин: 20Тип степлера: сетевойРасходка степлера: скобы, гвозди (штифты)Вес, кг: 1.6
- -500 ₽
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- 10 250 ₽10 254 ₽
- -4 ₽
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- 1 340 ₽Тип скоб: 53
- 600 ₽Тип скоб: 53
- 2 790 ₽Частота ударов, уд/мин: 30Тип степлера: сетевойРасходка степлера: скобы, гвозди (штифты)Вес, кг: 0.8
- 1 600 ₽Тип скоб: 53, A, 13, H, 37, 59, 19
Степлеры - многофункциональные металлические ручные инструменты. Применяются в профессиональной сфере и дома для ремонта мебели, крепежа обивки. Могут скреплять картон, ткань, дерево. В наличии скобозабивные устройства с разным типом питания, вместимостью магазина и регулировкой силы удара.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить степлеры в городе Ярославль по цене от 910 до 2390 рублей. В наличии более 78 наименований. Степлеры можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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