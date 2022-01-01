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Степлеры - многофункциональные металлические ручные инструменты. Применяются в профессиональной сфере и дома для ремонта мебели, крепежа обивки. Могут скреплять картон, ткань, дерево. В наличии скобозабивные устройства с разным типом питания, вместимостью магазина и регулировкой силы удара.

Степлеры - многофункциональные металлические ручные инструменты. Применяются в профессиональной сфере и дома для ремонта мебели, крепежа обивки. Могут скреплять картон, ткань, дерево. В наличии скобозабивные устройства с разным типом питания, вместимостью магазина и регулировкой силы удара.