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Инструмент

Степлеры

78 товаров
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Степлеры - многофункциональные металлические ручные инструменты. Применяются в профессиональной сфере и дома для ремонта мебели, крепежа обивки. Могут скреплять картон, ткань, дерево. В наличии скобозабивные устройства с разным типом питания, вместимостью магазина и регулировкой силы удара.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить степлеры в городе Ярославль по цене от 910 до 2390 рублей. В наличии более 78 наименований. Степлеры можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Инструмент для скоб Sumake 80/25
10 250 ₽
Инструмент для скоб Sumake 80/25
Пистолет для гвоздей Sumake F18/50
12 080 ₽
Пистолет для гвоздей Sumake F18/50
Пистолет для гвоздей Sumake F18/30
6 726 ₽
Пистолет для гвоздей Sumake F18/30
Скобы Зубр 31620-08_Z01 (тип 53, 8 мм, красные, 1000 шт.)
125 ₽
Скобы Зубр 31620-08_Z01 (тип 53, 8 мм, красные, 1000 шт.)
Скобы Зубр 31630-10_Z01 (тип 140, 10 мм, зеленые, 1000 шт.)
200 ₽
Скобы Зубр 31630-10_Z01 (тип 140, 10 мм, зеленые, 1000 шт.)
Инструмент для скоб Matrix 57415
2 430 ₽
Инструмент для скоб Matrix 57415
Скобы Matrix 57662 (19 мм, 5000 шт.)
780 ₽
Скобы Matrix 57662 (19 мм, 5000 шт.)
Скобы Sumake 80-14 (14 мм, 10080 шт.)
432 ₽
Скобы Sumake 80-14 (14 мм, 10080 шт.)
Пистолет для гвоздей FUBAG SN4050 100153
4 590 ₽
Пистолет для гвоздей FUBAG SN4050 100153
Инструмент для гвоздей Fubag N90 100156
16 370 ₽
Инструмент для гвоздей Fubag N90 100156
Инструмент для скоб Fubag S1051 100154
12 110 ₽
Инструмент для скоб Fubag S1051 100154
Скобы Matrix 18GA 57657
1 270 ₽
Скобы Matrix 18GA 57657
Скобы Fubag SN4050 140135 (5000 шт.)
2 000 ₽
Скобы Fubag SN4050 140135 (5000 шт.)
Степлер электрический Patriot EN 141 The One
2 790 ₽
Степлер электрический Patriot EN 141 The One
Пистолет для гвоздей Fubag N90C 100163
34 660 ₽
Пистолет для гвоздей Fubag N90C 100163
Электрический степлер Зубр ЗСП-2000, 2000 Вт
5 450 ₽
Электрический степлер Зубр ЗСП-2000, 2000 Вт
Пистолет для гвоздей Matrix 57405
2 470 ₽
Пистолет для гвоздей Matrix 57405
Пистолет для гвоздей Patriot ANG 210R 3 в 1
4 360 ₽
Пистолет для гвоздей Patriot ANG 210R 3 в 1
Строительный степлер Matrix PRO 40918
2 030 ₽
Строительный степлер Matrix PRO 40918
Инструмент для гвоздей Rapid PB131 5000054
7 530 ₽
Инструмент для гвоздей Rapid PB131 5000054
Пистолет для гвоздей Fubag F50 100151
4 340 ₽
Пистолет для гвоздей Fubag F50 100151
Инструмент для скоб Matrix 57420
2 800 ₽
Инструмент для скоб Matrix 57420
Пистолет для гвоздей Matrix 57410
3 550 ₽
Пистолет для гвоздей Matrix 57410
Скобы Matrix 57656 (10 мм, 5000 шт.)
470 ₽
Скобы Matrix 57656 (10 мм, 5000 шт.)
Инструмент для скоб Fubag S1216 100155
3 340 ₽
Инструмент для скоб Fubag S1216 100155
Скобы Sumake 71-10A (для 71/16, 10 мм, 10000 шт.)
468 ₽
Скобы Sumake 71-10A (для 71/16, 10 мм, 10000 шт.)
Строительный степлер Matrix 40902
1 030 ₽
Строительный степлер Matrix 40902
Строительный степлер ВОЛАТ 38010-08
340 ₽
Строительный степлер ВОЛАТ 38010-08
Скобы Matrix 41206 (тип 53, 6 мм, 1000 шт.)
85 ₽
Скобы Matrix 41206 (тип 53, 6 мм, 1000 шт.)
Степлер ЭНКОР СТЭ-16/53Э
1 386 ₽
Степлер ЭНКОР СТЭ-16/53Э
Инструмент для скоб Sumake 90/40
11 990 ₽
Инструмент для скоб Sumake 90/40
Инструмент для скоб Sumake 80/16
9 410 ₽
Инструмент для скоб Sumake 80/16
Инструмент для скоб Sumake N-50
31 950 ₽
Инструмент для скоб Sumake N-50
Электрический степлер Bosch PTK 14 EDT 0.603.265.520
7 999 ₽
Электрический степлер Bosch PTK 14 EDT 0.603.265.520
Строительный степлер ЗУБР 4-31577
779 ₽
Строительный степлер ЗУБР 4-31577
Степлер для гвоздей на аккумуляторе Bosch GSK 18 V-LI 0.601.480.304
22 285 ₽
Степлер для гвоздей на аккумуляторе Bosch GSK 18 V-LI 0.601.480.304
Степлер STURM 1071-01-S1
790 ₽
Степлер STURM 1071-01-S1
Строительный степлер NOVUS J19 (EADHG) 030-0386
2 541 ₽
Строительный степлер NOVUS J19 (EADHG) 030-0386
Степлер NOVUS J09 (XX) 030-0408
1 431 ₽
Степлер NOVUS J09 (XX) 030-0408
Строительный степлер Лакра 3975500
923 ₽
Строительный степлер Лакра 3975500
Инструмент для гвоздей FUBAG N90
17 240 ₽
Инструмент для гвоздей FUBAG N90
Инструмент для скоб Fubag S1051
12 800 ₽
Инструмент для скоб Fubag S1051
Строительный степлер ПРАКТИКА 775-730
954 ₽
Строительный степлер ПРАКТИКА 775-730
Инструмент для скоб Matrix 57427
5 330 ₽
Инструмент для скоб Matrix 57427
Инструмент для гвоздей Matrix 57428
3 610 ₽
Инструмент для гвоздей Matrix 57428
Пистолет для гвоздей Matrix 57426
3 450 ₽
Пистолет для гвоздей Matrix 57426
Степлер электрический Kolner KES 650
1 950 ₽
Степлер электрический Kolner KES 650