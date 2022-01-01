Струбцина позволяет прочно зафиксировать изделие для его дальнейшей обработки. Изделие выполнено из прочного металла или усиленного полимера, устойчивого к механическим нагрузкам, отличается долговечностью. Чтобы добиться максимально прочной фиксации на основании, при выборе следует обращать внимание и на форму изделия.

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