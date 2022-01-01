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Сверла

Сверла по металлу

Найдено: 836 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить сверла по металлу в городе Ярославль по цене от 0 до 5850 рублей. В наличии более 836 наименований. Сверла по металлу можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Сверло Сибртех 72265, HSS, 6.5 мм
144 ₽
Сверло Сибртех 72265, HSS, 6.5 мм
Сверло Энкор 25068, P6M5, 6,8 мм
124 ₽
Сверло Энкор 25068, P6M5, 6,8 мм
Сверло Энкор 25076, P6M5, 7,6 мм
180 ₽
Сверло Энкор 25076, P6M5, 7,6 мм
Сверло Энкор 25090, P6M5, 9 мм
224 ₽
Сверло Энкор 25090, P6M5, 9 мм
Сверло Атака, 5,6 мм
253 ₽
Сверло Атака, 5,6 мм
Сверло Атака, 5,9 мм
306 ₽
Сверло Атака, 5,9 мм
Сверло Атака 8077140, HSS-G TiN, 7,2 мм
44 ₽
Сверло Атака 8077140, HSS-G TiN, 7,2 мм
Сверло Атака, 7,2 мм
203 ₽
Сверло Атака, 7,2 мм
Сверло Атака, 7,4 мм
166 ₽
Сверло Атака, 7,4 мм
Сверло Атака 8077370, HSS-G TiN, 9,4 мм
119 ₽
Сверло Атака 8077370, HSS-G TiN, 9,4 мм
Сверло Зубр 4-29605-142-11-К5, Р4М2, 11 мм
211 ₽
Сверло Зубр 4-29605-142-11-К5, Р4М2, 11 мм
Сверло Энкор 25115, P6M5, 11.5 мм
402 ₽
Сверло Энкор 25115, P6M5, 11.5 мм
Сверло Bosch 2.608.585.842 HSS-CO, 3 мм
158 ₽
Сверло Bosch 2.608.585.842 HSS-CO, 3 мм
Сверло Гранит 165044, HSS-G, 3.2 мм
37 ₽
Сверло Гранит 165044, HSS-G, 3.2 мм
Сверло Сибртех 722925, HSS, 9.5 мм
18 ₽
Сверло Сибртех 722925, HSS, 9.5 мм
Сверло Энкор 25075, P6M5, 7,5 мм
77 ₽
Сверло Энкор 25075, P6M5, 7,5 мм
Сверло Энкор 25078, 7.8 мм
180 ₽
Сверло Энкор 25078, 7.8 мм
Сверло Атака, 7,6 мм
191 ₽
Сверло Атака, 7,6 мм