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Штукатурный инструмент

Терки штукатурные

Найдено: 7 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить терки штукатурные в городе Ярославль по цене от 210 до 1029 рублей. В наличии более 7 наименований. Терки штукатурные можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Полутерок Stayer полиуретановый 120*800мм 0812-12-80
1 029 ₽
Полутерок Stayer полиуретановый 120*800мм 0812-12-80
Терка Зубр 08130-18-32 (180*320мм, полиуретановая)
335 ₽
Терка Зубр 08130-18-32 (180*320мм, полиуретановая)
Терка Stayer полиуретан. 140*230мм &quot;PROFI&quot; 0812-14-23
310 ₽
Терка Stayer полиуретан. 140*230мм &quot;PROFI&quot; 0812-14-23
Полиуретановая терка T4P 1001005 (320x180 мм)
300 ₽
Полиуретановая терка T4P 1001005 (320x180 мм)
Полиуретановая терка T4P 1001003 (230x140 мм)
210 ₽
Полиуретановая терка T4P 1001003 (230x140 мм)
Терка Зубр 08130-14-23 (140*230мм, полиуретановая)
256 ₽
Терка Зубр 08130-14-23 (140*230мм, полиуретановая)
Терка РемоКолор 20-2-004, резиновое покрытие, 270х130х10 мм
405 ₽
Терка РемоКолор 20-2-004, резиновое покрытие, 270х130х10 мм