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Тиски

Тиски для труб

Найдено: 2 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить тиски для труб в городе Ярославль по цене от 3065 до 3760 рублей. В наличии более 2 наименований. Тиски для труб можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Трубные тиски №2-3.5" Stayer СТАНДАРТ 3262-2
3 760 ₽
Трубные тиски №2-3.5" Stayer СТАНДАРТ 3262-2
Тиски для труб SPARTA 185705 (10-89 мм)
3 065 ₽
Тиски для труб SPARTA 185705 (10-89 мм)