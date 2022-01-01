В этой категории представлены электрические и ручные станки для заточки цепных пил. Шлифовальное устройство универсально, поэтому пригодится в каждой мастерской для быстрой работы с зубьями, лезвиями пил. Аппарат обеспечивает надежное крепление и необходимую скорость, достигая максимального качества затачивания.

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