Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Точильные станки

Станки для заточки инструмента и ножей

Найдено: 115 товаров
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить станки для заточки инструмента и ножей в городе Ярославль по цене от 1318 до 80000 рублей. В наличии более 115 наименований. Станки для заточки инструмента и ножей можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Станок для заточки ножей Patriot BG 150L
4 990 ₽
Станок для заточки ножей Patriot BG 150L
Станок для заточки ножей Интерскол Т-200/350
7 850 ₽
Станок для заточки ножей Интерскол Т-200/350
Станок для заточки ножей Интерскол Т-125/120
4 320 ₽
Станок для заточки ножей Интерскол Т-125/120
Станок для заточки ножей Интерскол Т-150/150
4 920 ₽
Станок для заточки ножей Интерскол Т-150/150
Станок для заточки ножей PATRIOT BG160L
5 990 ₽
Станок для заточки ножей PATRIOT BG160L
Станок для заточки ножей Энергомаш ТС1-150, 2950 об/мин
3 920 ₽
Станок для заточки ножей Энергомаш ТС1-150, 2950 об/мин
Заточное точило для ножей P.I.T. МАСТЕР PBG125-C1
3 350 ₽
Заточное точило для ножей P.I.T. МАСТЕР PBG125-C1
Станок для заточки ножей Вихрь ТС-600, 600 вт, 2950 об/мин
7 290 ₽
Станок для заточки ножей Вихрь ТС-600, 600 вт, 2950 об/мин
Станок для заточки ножей Sturm BG60152U
4 750 ₽
Станок для заточки ножей Sturm BG60152U
Станок для ножей Ставр СЗЭ-200/450П
6 590 ₽
Станок для ножей Ставр СЗЭ-200/450П
Станок для ножей Ставр СЗЭ-150/250 М
4 599 ₽
Станок для ножей Ставр СЗЭ-150/250 М
Заточное точило для ножей Crown CT13546L, 2840 об/мин
6 890 ₽
Заточное точило для ножей Crown CT13546L, 2840 об/мин
Станок для заточки ножей Энкор Корвет-489, 350 вт
4 350 ₽
Станок для заточки ножей Энкор Корвет-489, 350 вт
Станок для заточки ножей Вихрь ТС-200 72/7/2, 200 вт
3 090 ₽
Станок для заточки ножей Вихрь ТС-200 72/7/2, 200 вт
Станок для заточки ножей Вихрь ТС-150 72/7/1
2 421 ₽
Станок для заточки ножей Вихрь ТС-150 72/7/1
Заточное точило для ножей Crown CT13547L
8 990 ₽
Заточное точило для ножей Crown CT13547L
Станок для заточки ножей Зубр ЗТШМ-150
6 299 ₽
Станок для заточки ножей Зубр ЗТШМ-150
Станок для заточки ножей Elitech CT 600C, 600 вт, 2850 об/мин
6 971 ₽
Станок для заточки ножей Elitech CT 600C, 600 вт, 2850 об/мин
Заточное точило для ножей Кратон BG 14-13, мощность: 300 вт
4 590 ₽
Заточное точило для ножей Кратон BG 14-13, мощность: 300 вт
Заточное точило для ножей Кратон BG 14-14, мощность: 560 вт
6 590 ₽
Заточное точило для ножей Кратон BG 14-14, мощность: 560 вт
Станок для ножей Kolner KBG 150/250
3 402 ₽
Станок для ножей Kolner KBG 150/250
Станок для ножей Kolner KBG 125/150 М
2 899 ₽
Станок для ножей Kolner KBG 125/150 М