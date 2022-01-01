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Точильные станки

Станки для заточки сверл

Найдено: 1 товар
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить станки для заточки сверл в городе Ярославль по цене от 2949 до 2949 рублей. В наличии более 1 наименования. Станки для заточки сверл можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Станок заточной для инструмента Энкор Корвет-487, 250 вт
3 350 ₽
Станок заточной для инструмента Энкор Корвет-487, 250 вт
Станок для заточки P.I.T. МАСТЕР PBG125-C1, 200 вт
3 350 ₽
Станок для заточки P.I.T. МАСТЕР PBG125-C1, 200 вт
Станок для заточки Вихрь СЗМ-65, 6500 об/мин, 60 вт
2 331 ₽
Станок для заточки Вихрь СЗМ-65, 6500 об/мин, 60 вт
Станок для заточки Ставр СЗЭ-200/450П, частота вращения: 2950
6 590 ₽
Станок для заточки Ставр СЗЭ-200/450П, частота вращения: 2950
Станок для заточки Ставр СЗЭ-150/250 М, частота вращения: 2950
4 599 ₽
Станок для заточки Ставр СЗЭ-150/250 М, частота вращения: 2950
Станок для заточки Crown CT13546L, оборотов: 2840 об/мин
6 890 ₽
Станок для заточки Crown CT13546L, оборотов: 2840 об/мин
Станок заточной для инструмента Makita GB 602, 250 вт
13 319 ₽
Станок заточной для инструмента Makita GB 602, 250 вт
Станок заточной для инструмента ЭНКОР Корвет-488, 300 вт
3 900 ₽
Станок заточной для инструмента ЭНКОР Корвет-488, 300 вт
Станок заточной для инструмента Metabo BS 175, 500 вт
40 399 ₽
Станок заточной для инструмента Metabo BS 175, 500 вт
Станок для заточки Sturm BG6017S, 1500 об/мин
2 949 ₽
Станок для заточки Sturm BG6017S, 1500 об/мин
Станок для заточки Crown CT13547L, оборотов: 2840 об/мин
8 990 ₽
Станок для заточки Crown CT13547L, оборотов: 2840 об/мин
Станок для заточки Crown CT13545L, оборотов: 2840 об/мин
5 190 ₽
Станок для заточки Crown CT13545L, оборотов: 2840 об/мин
Станок заточной для инструмента Вихрь ТС-400, 400 вт
4 890 ₽
Станок заточной для инструмента Вихрь ТС-400, 400 вт
Станок для заточки Кратон BG 14-13, оборотов: 2950 об/мин
4 590 ₽
Станок для заточки Кратон BG 14-13, оборотов: 2950 об/мин
Станок для заточки Кратон BG 14-14, частота вращения: 2950
6 590 ₽
Станок для заточки Кратон BG 14-14, частота вращения: 2950
Станок для заточки P.I.T. PBG150-C1 МАСТЕР, 2950 об/мин
3 799 ₽
Станок для заточки P.I.T. PBG150-C1 МАСТЕР, 2950 об/мин
Станок для заточки Bosch GBG 35-15, 3000 об/мин
13 860 ₽
Станок для заточки Bosch GBG 35-15, 3000 об/мин
Станок для заточки для инструмента Kolner KBG 150/250
3 402 ₽
Станок для заточки для инструмента Kolner KBG 150/250
Станок для заточки Kolner KBG 125/150 М, частота вращения: 2950
2 899 ₽
Станок для заточки Kolner KBG 125/150 М, частота вращения: 2950