Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Металлообраба­­тывающие станки

Токарные станки по металлу

Найдено: 2 товара
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить токарные станки по металлу в городе Ярославль по цене от 63010 до 65000 рублей. В наличии более 2 наименований. Токарные станки по металлу можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Фрезерный станок Могилев ИЭ-6009 А4.2
35 509 ₽
Фрезерный станок Могилев ИЭ-6009 А4.2
Сверлильный станок ЭНКОР КОРВЕТ-47 90470
19 500 ₽
Сверлильный станок ЭНКОР КОРВЕТ-47 90470
Сверлильный станок ЭНКОР Корвет-48 90480
27 400 ₽
Сверлильный станок ЭНКОР Корвет-48 90480
Сверлильный станок ЭНКОР Корвет-45 90450
9 500 ₽
Сверлильный станок ЭНКОР Корвет-45 90450
Сверлильный станок ЭНКОР Корвет-44 90440
31 000 ₽
Сверлильный станок ЭНКОР Корвет-44 90440
Сверлильный станок ЭНКОР К-244
66 500 ₽
Сверлильный станок ЭНКОР К-244
Фрезерный станок БЕЛМАШ SDMR-2500
64 999 ₽
Фрезерный станок БЕЛМАШ SDMR-2500
Шлифовальный станок по дереву BELMASH BDG152/228 S087A
38 490 ₽
Шлифовальный станок по дереву BELMASH BDG152/228 S087A
Сверлильный станок ЗУБР ЗСС-350
13 490 ₽
Сверлильный станок ЗУБР ЗСС-350
Сверлильный станок ZITREK DP-82
9 900 ₽
Сверлильный станок ZITREK DP-82
Шлифовальный станок по дереву Triton TSPS450 TR209051
16 990 ₽
Шлифовальный станок по дереву Triton TSPS450 TR209051
Шлифовальный станок по дереву Triton TSPST450 TR894303
21 000 ₽
Шлифовальный станок по дереву Triton TSPST450 TR894303
Фрезерный станок СТИНКО WOODKRAFT ST-2500
37 752 ₽
Фрезерный станок СТИНКО WOODKRAFT ST-2500
Фрезерный станок Могилев ИЭ-6009 А2.1
32 890 ₽
Фрезерный станок Могилев ИЭ-6009 А2.1
Шлифовальный станок по дереву ЭНКОР "Корвет-51"
11 100 ₽
Шлифовальный станок по дереву ЭНКОР "Корвет-51"
Сверлильный станок STURM BD7037
13 750 ₽
Сверлильный станок STURM BD7037
Токарный станок ЭНКОР Корвет-401 94010
63 010 ₽
Токарный станок ЭНКОР Корвет-401 94010
Сверлильный станок Bohrmaster EBM 35-2
69 600 ₽
Сверлильный станок Bohrmaster EBM 35-2
Пресс гидравлический OMBRA OHT611M
24 100 ₽
Пресс гидравлический OMBRA OHT611M
Пресс гидравлический OMBRA OHT612M
16 120 ₽
Пресс гидравлический OMBRA OHT612M
Пресс гидравлический OMBRA OHT620M
40 900 ₽
Пресс гидравлический OMBRA OHT620M
Пресс гидравлический OMBRA OHT 630M
59 430 ₽
Пресс гидравлический OMBRA OHT 630M
Пресс гидравлический T61212В AE&T 12т
25 435 ₽
Пресс гидравлический T61212В AE&T 12т
Пресс гидравлический T61210В AE&T 10т
22 517 ₽
Пресс гидравлический T61210В AE&T 10т
Пресс T61110W AE&T 10т
28 668 ₽
Пресс T61110W AE&T 10т
Пресс T61204M AE&T 4т
13 896 ₽
Пресс T61204M AE&T 4т
Шлифовальный станок по дереву BELMASH BDG-2 152/228
45 990 ₽
Шлифовальный станок по дереву BELMASH BDG-2 152/228
Шлифовальный станок по дереву BELMASH DG 305
18 990 ₽
Шлифовальный станок по дереву BELMASH DG 305
Фрезерный станок Bosch GTS 10 XC Professional
137 990 ₽
Фрезерный станок Bosch GTS 10 XC Professional
Токарный станок Jet BD-7 JE50000900M
65 000 ₽
Токарный станок Jet BD-7 JE50000900M