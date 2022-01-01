Токарные станки по металлу
Найдено: 2 товара
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- Нет в наличии370 Вт, 230 В, 44 кгМощность, Вт: 370Напряжение сети, В: 230Габариты, мм: 870x300x290Диаметр сквозного отверстия: 20 ммДиаметр обработки над станиной: 180 мм
- Нет в наличии400 Вт, 220 В, 36 кгМощность, Вт: 400Напряжение сети, В: 220Габариты, мм: 750х330х310Диаметр сквозного отверстия: 20 ммДиаметр обработки над станиной: 180 мм
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить токарные станки по металлу в городе Ярославль по цене от 63010 до 65000 рублей. В наличии более 2 наименований. Токарные станки по металлу можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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