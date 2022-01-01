Траверсы для вывешивания двигателей - оборудование для подъема двигателя во время ремонта автомобиля. Работают по типу крана, тали или лебедки. Представляют собой балку с креплениями и опорой. Инструмент для работ на моторном отсеке обладает разной грузоподъемностью, оснащен одной или двумя металлическими цепями.

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