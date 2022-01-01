Тройники - фитинги для садовых шлангов. Применяются для соединения шлангов в системе полива растений. Будут полезны для постоянного ухода за газоном, кустарниками, деревьями, живыми изгородями. В «Бигам» представлен большой выбор соединителей, креплений, шлангов и оснастки для вашего сада, дачи, частного дома.

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