Обжимные тройники используются для соединения трех металлопластиковых труб. Различают равнопроходные и переходные модели (соединяют трубы с одинаковым или различным диаметром). Эти и другие комплектующие (муфты, клапаны, водорозетки) вы можете приобрести с доставкой в Интернет-магазине “Бигам”.

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