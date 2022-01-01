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Фитинги обжимные компрессионные

Тройники для трубопроводов

Найдено: 19 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить тройники для трубопроводов в городе Ярославль по цене от 118 до 1107 рублей. В наличии более 19 наименований. Тройники для трубопроводов можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Тройник обжимной ALTSTREAM 26*16*26 м/п 002040209
345 ₽
Тройник обжимной ALTSTREAM 26*16*26 м/п 002040209
Тройник обжимной ALTSTREAM 20*16*20 м/п(уп.16 шт) 002040203
600 ₽
Тройник обжимной ALTSTREAM 20*16*20 м/п(уп.16 шт) 002040203
Тройник обжимной ALTSTREAM 20*20*20 м/п(уп.16 шт) 002040102
530 ₽
Тройник обжимной ALTSTREAM 20*20*20 м/п(уп.16 шт) 002040102
Ниппель ALTSTREAM переходной 2"*1.1/4" (003060211)
640 ₽
Ниппель ALTSTREAM переходной 2"*1.1/4" (003060211)
Угольник обжимной ALTSTREAM с креплением 20*3/4"F ВР м/п (водорозетка)
285 ₽
Угольник обжимной ALTSTREAM с креплением 20*3/4"F ВР м/п (водорозетка)
Тройник обжимной ALTSTREAM 20*1/2F*20 ВР м/п(уп.16 шт) 002040303
340 ₽
Тройник обжимной ALTSTREAM 20*1/2F*20 ВР м/п(уп.16 шт) 002040303
Автоматический воздухоотводчик ITAP 362 (1/2")
510 ₽
Автоматический воздухоотводчик ITAP 362 (1/2")
Штуцер с накидной гайкой TEBO 015091003 (диаметр резьбы 3/4", 20 мм) под пайку
68 ₽
Штуцер с накидной гайкой TEBO 015091003 (диаметр резьбы 3/4", 20 мм) под пайку
Тройник обжимной VALTEC 20 VTm.331.N.202020
771 ₽
Тройник обжимной VALTEC 20 VTm.331.N.202020
Тройник обжимной с переходом на вр Valtec 16 х 1/2" vtm.332.n.160416
378 ₽
Тройник обжимной с переходом на вр Valtec 16 х 1/2" vtm.332.n.160416
Тройник обжимной с переходом на ВР 20*3/4" VTm.332.N.200520 VALTEC
764 ₽
Тройник обжимной с переходом на ВР 20*3/4" VTm.332.N.200520 VALTEC
Тройник обжимной VALTEC с переходом на НР 16 х 1/2" VTm.333.N.160416
368 ₽
Тройник обжимной VALTEC с переходом на НР 16 х 1/2" VTm.333.N.160416
Тройник обжимной с переходом на НР VALTEC 20 х 1/2" VTm.333.N.200420
646 ₽
Тройник обжимной с переходом на НР VALTEC 20 х 1/2" VTm.333.N.200420
Тройник обжимной с переходом на НР 20 х 3/4" VALTEC VTm.333.N.200520
673 ₽
Тройник обжимной с переходом на НР 20 х 3/4" VALTEC VTm.333.N.200520
Тройник переходной VALTEC 1"х 3/4"х 1" ВР-ВР-ВР VTr.750.N.0605
567 ₽
Тройник переходной VALTEC 1"х 3/4"х 1" ВР-ВР-ВР VTr.750.N.0605
Удлинитель VALTEC ВР 1/2" х 25мм (хромированный) VTr.198.C.0425
159 ₽
Удлинитель VALTEC ВР 1/2" х 25мм (хромированный) VTr.198.C.0425
Тройник обжимной VALTEC 16 VTm.331.N.161616
403 ₽
Тройник обжимной VALTEC 16 VTm.331.N.161616
Аксиальный манометр STOUT SIM-0009-630608 (Dn 63 мм)
540 ₽
Аксиальный манометр STOUT SIM-0009-630608 (Dn 63 мм)