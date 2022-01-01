В этой категории товаров представлены струйные трубки и копья для автомоек высокого давления, используемые для подачи струи к месту очистки. Эти и другие комплектующие для бытового и профессионального моющего оборудования (пенные насадки, шланги, форсунки) вы можете приобрести в интернет-магазине “Бигам” в один клик.

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