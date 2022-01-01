Твердотопливные котлы относятся к обогревательному оборудованию. В качестве топлива используют уголь, древесину и различные отходы деревопроизводства. Данные котлы требуют регулярного обслуживания: добавления дров и угля, очистки от продуктов горения и так далее. Особенность твердотопливных котлов - это возможность создать энергонезависимую систему отопления на дешевом и легкодоступном топливе.

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