Аккумуляторные ударные дрели-шуруповерты пригодятся при строительстве, ремонтных работах дома или в профессиональной сфере. Применяются для сверления отверстий в металле, дереве и других материалах. В наличии модели с двухскоростным редуктором, литий-ионным или никель кадмиевым аккумулятором.

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