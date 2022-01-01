Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
Найдено: 90 товаров
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- 9 090 ₽1500 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 8 790 ₽Патрон инструмента 6.35 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов нет
- 11 847 ₽13 500 ₽1500 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -1 653 ₽
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- 13 552 ₽14 280 ₽2800 оборотов/минПатрон инструмента 6.35 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов нет
- -728 ₽
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- 29 120 ₽37 790 ₽2000 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 76 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -8 670 ₽
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- 6 490 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 30 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 13 990 ₽16 670 ₽1500 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 30 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -2 680 ₽
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- 6 199 ₽6 250 ₽2000 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 38 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов нет
- -51 ₽
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- 8 990 ₽10 580 ₽2000 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 38 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 1
- -1 590 ₽
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- 7 443 ₽8 270 ₽1700 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 36 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 1
- -827 ₽
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- 19 099 ₽24 560 ₽2000 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 38 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -5 461 ₽
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- 12 450 ₽1500 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 35 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 6 090 ₽1350 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 30 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 24 802 ₽29 990 ₽2000 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 40 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -5 188 ₽
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- 21 599 ₽1850 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 32 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 4 790 ₽1350 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 30 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 12 435 ₽13 890 ₽1600 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 38 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -1 455 ₽
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- 10 410 ₽10 930 ₽2000 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 38 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -520 ₽
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- 7 609 ₽8 390 ₽1500 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -781 ₽
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- 8 540 ₽8 990 ₽170 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -450 ₽
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- 6 450 ₽7 495 ₽1450 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -1 045 ₽
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- 22 216 ₽22 670 ₽1650 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 30 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -454 ₽
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- 7 690 ₽1350 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 22 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
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- 7 292 ₽8 970 ₽1700 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 36 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -1 678 ₽
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