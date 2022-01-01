Качественные и современные удлинители незаменимы при необходимости соединений в труднодоступных местах, а также при работе с фрагментами, которые имеют заглубленные резьбовые части. Изделия выполнены из хромванадиевой стали, могут иметь присоединительный квадрат или шар с необходимой величиной резьбы.

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