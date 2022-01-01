Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Удлинители

Удлинители на рамке

Найдено: 10 товаров
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить удлинители на рамке в городе Ярославль по цене от 395 до 3190 рублей. В наличии более 10 наименований. Удлинители на рамке можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Удлинитель-шнур на рамке 1х10м, без заземл., 10А, IP20, 2.2 кВт Союз 481S-5201
860 ₽
Удлинитель-шнур на рамке 1х10м, без заземл., 10А, IP20, 2.2 кВт Союз 481S-5201
Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5101
660 ₽
Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5101
Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5103
1 510 ₽
Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5103
Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5202, 2200 Вт, 1 гнездо, 20 м
1 420 ₽
Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5202, 2200 Вт, 1 гнездо, 20 м
Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5203, 2200 Вт, 1 гнездо, 30 м
2 010 ₽
Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5203, 2200 Вт, 1 гнездо, 30 м
Удлинитель-шнур на рамке ТМ Союз 481S-5205, 2200 Вт, 1 гнездо, 50 м
3 190 ₽
Удлинитель-шнур на рамке ТМ Союз 481S-5205, 2200 Вт, 1 гнездо, 50 м
Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5209
2 600 ₽
Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5209
Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5102
1 090 ₽
Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5102
Удлинитель на рамке У-Р-10/1.3 1082, 10 м
395 ₽
Удлинитель на рамке У-Р-10/1.3 1082, 10 м
Удлинитель УХР-4В-30/2,2кВт 4055
1 063 ₽
Удлинитель УХР-4В-30/2,2кВт 4055
Удлинитель на рамке 16м У-Р-16/1,3 1083
306 ₽
Удлинитель на рамке 16м У-Р-16/1,3 1083
Удлинитель У-Р-20/1,3 1084 (на рамке, 20 м)
815 ₽
Удлинитель У-Р-20/1,3 1084 (на рамке, 20 м)
Удлинитель У-Р-25/1,3 1085 (на рамке, 25 м)
615 ₽
Удлинитель У-Р-25/1,3 1085 (на рамке, 25 м)
Удлинитель на рамке 30м У-Р-30/1,3 1086
536 ₽
Удлинитель на рамке 30м У-Р-30/1,3 1086
Удлинитель на рамке 40м У-Р-40/1,3 1087
697 ₽
Удлинитель на рамке 40м У-Р-40/1,3 1087
Удлинитель на рамке 50м У-Р-50/1,3 1088
884 ₽
Удлинитель на рамке 50м У-Р-50/1,3 1088
Удлинитель Союз (2200 Вт, 1 гнездо, 40 м)
1 125 ₽
Удлинитель Союз (2200 Вт, 1 гнездо, 40 м)