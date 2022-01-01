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Угловое соединение

Найдено: 3 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить угловое соединение в городе Ярославль по цене от 570 до 690 рублей. В наличии более 3 наименований. Угловое соединение можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Полотенцесушитель водяной Металлоизделия Омега (500x600 мм, тип лесенка, цвет хром), нижнее подключение
6 175 ₽
Полотенцесушитель водяной Металлоизделия Омега (500x600 мм, тип лесенка, цвет хром), нижнее подключение
Муфта ремонтная Gebo DSK 1" чугунная
700 ₽
Муфта ремонтная Gebo DSK 1" чугунная
Соединитель для полотенцесушителя, угловое подключение 1"х1/2" В/Н с накидной гайкой (хром), MP-У (комп. 1 шт)
570 ₽
Соединитель для полотенцесушителя, угловое подключение 1"х1/2" В/Н с накидной гайкой (хром), MP-У (комп. 1 шт)
Соединитель для полотенцесушителя прямой 1"х1/2" ВР/НР с накидной гайкой (хром), MP-У (комп. 1 шт)
520 ₽
Соединитель для полотенцесушителя прямой 1"х1/2" ВР/НР с накидной гайкой (хром), MP-У (комп. 1 шт)
Соединение для полотенцесушителя, прямое подключение 1"х1" В/Н с накидной гайкой (хром), MP-У (комп. 1 шт)
450 ₽
Соединение для полотенцесушителя, прямое подключение 1"х1" В/Н с накидной гайкой (хром), MP-У (комп. 1 шт)
Соединитель для полотенцесушителя прямой 1"х3/4" В/В с накидной гайкой (хром), MP-У (комп. 1 шт)
710 ₽
Соединитель для полотенцесушителя прямой 1"х3/4" В/В с накидной гайкой (хром), MP-У (комп. 1 шт)
Соединитель для полотенцесушителя, угловое подключение 1"х1" В/Н (хром), MP-У (комп. 1 шт.)
690 ₽
Соединитель для полотенцесушителя, угловое подключение 1"х1" В/Н (хром), MP-У (комп. 1 шт.)
Сгон стальной ДУ-20, длина 110мм, диаметр 20 мм
55 ₽
Сгон стальной ДУ-20, длина 110мм, диаметр 20 мм
Соединитель для полотенцесушителя, прямое подключение 1"х3/4" В/Н с накидной гайкой (хром), MP-У (комп 1 шт)
710 ₽
Соединитель для полотенцесушителя, прямое подключение 1"х3/4" В/Н с накидной гайкой (хром), MP-У (комп 1 шт)
Соединение для полотенцесушителя, угловое подключение 1"х3/4" В/Н (хроми), MP-У (комп. 1 шт)
630 ₽
Соединение для полотенцесушителя, угловое подключение 1"х3/4" В/Н (хроми), MP-У (комп. 1 шт)
Полотенцесушитель Сунержа М-образного типа, ширина 500, высота 650, цвет хром
4 293 ₽
Полотенцесушитель Сунержа М-образного типа, ширина 500, высота 650, цвет хром
Прямой термостатический комплект VARMEGA 00320500К 3/4" (клапан прямой терм. + терм. головка)
1 010 ₽
Прямой термостатический комплект VARMEGA 00320500К 3/4" (клапан прямой терм. + терм. головка)
Штуцер TEBO с накидной гайкой из нержавеющей стали 25*1" (015091006) для полипропиленовых труб
77 ₽
Штуцер TEBO с накидной гайкой из нержавеющей стали 25*1" (015091006) для полипропиленовых труб