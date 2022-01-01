Угловые фитинги используются для подключения полотенцесушителя к системе водоснабжения. Они изготовлены из латуни с нержавеющим хромированным покрытием, обеспечивают надежное соединение труб с прибором. Рекомендуем обратить внимание и на другие комплектующие для отопления: гайки, вентили, клапаны, краны.

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