Угловые пневмошлифмашины
Найдено: 12 товаров
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- 4 930 ₽Рабочее давление: 6.3 барРасход воздуха 186 л/минДиаметр диска 125 мм
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- 5 399 ₽Рабочее давление: 6.3 барРасход воздуха 130 л/минДиаметр диска 150 мм
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- 10 630 ₽Рабочее давление: 6.2 барРасход воздуха 170 л/минДиаметр диска 125 мм
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- Нет в наличииРабочее давление: 6.3 барРасход воздуха 122 л/мин
- Нет в наличииРасход воздуха 170 л/минДиаметр диска 125 мм
- Нет в наличииРасход воздуха 170 л/минДиаметр диска 125 мм
- Нет в наличииРасход воздуха 257 л/минДиаметр диска 180 мм
- Нет в наличииРасход воздуха 257 л/минДиаметр диска 180 мм
- Нет в наличииРабочее давление: 6.3 барДиаметр диска 125 мм
- Нет в наличииРасход воздуха 170 л/минДиаметр диска 100 мм
- Нет в наличииРасход воздуха 540 л/минДиаметр диска 125 мм
- Нет в наличииРабочее давление: 6.2 барРасход воздуха 142 л/минДиаметр диска 125 мм
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить угловые пневмошлифмашины в городе Ярославль по цене от 4930 до 34650 рублей. В наличии более 12 наименований. Угловые пневмошлифмашины можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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