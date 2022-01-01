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Фитинги обжимные компрессионные

Уголки винтовые

Найдено: 28 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить уголки винтовые в городе Ярославль по цене от 30 до 645 рублей. В наличии более 28 наименований. Уголки винтовые можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Угол полипропиленовый FUSITEK внутренняя резьба 32*1 (FT04408) для трубы
297 ₽
Угол полипропиленовый FUSITEK внутренняя резьба 32*1 (FT04408) для трубы
Угольник с резьбой GW-47 (32x1М, Ц/НР)
112 ₽
Угольник с резьбой GW-47 (32x1М, Ц/НР)
Уголок (32x32, Ц/Ц)
30 ₽
Уголок (32x32, Ц/Ц)
Угольник BLANSOL (90 градусов, 16 мм)
158 ₽
Угольник BLANSOL (90 градусов, 16 мм)
Угловой термостатический комплект VARMEGA 00310500К 3/4" (клапан угл. терм. + терм. головка)
882 ₽
Угловой термостатический комплект VARMEGA 00310500К 3/4" (клапан угл. терм. + терм. головка)
Никелированный тройник STOUT SFT-0020-000114 (ВВ, 1"1/4)
328 ₽
Никелированный тройник STOUT SFT-0020-000114 (ВВ, 1"1/4)
Автоматический воздухоотводчик ITAP 362 (1/2")
510 ₽
Автоматический воздухоотводчик ITAP 362 (1/2")
Угольник с накидной гайкой FUSITEK FT04502 (НР, 3/4", 20 мм) для полипропиленовой трубы
195 ₽
Угольник с накидной гайкой FUSITEK FT04502 (НР, 3/4", 20 мм) для полипропиленовой трубы
Угол полипропиленовый TEBO 25*3/4 с накидной гайкой металлической для труб
205 ₽
Угол полипропиленовый TEBO 25*3/4 с накидной гайкой металлической для труб
Угол полипропиленовый TEBO комбинированный, внутренняя резьба32*3/4"F пп
64 ₽
Угол полипропиленовый TEBO комбинированный, внутренняя резьба32*3/4"F пп
Угол FUSITEK НР 25*3/4 (FT04504)с наружной резьбой для полипропиленовой трубы
173 ₽
Угол FUSITEK НР 25*3/4 (FT04504)с наружной резьбой для полипропиленовой трубы
Угольник FUSITEK FT04502 (НР, 3/4", 20 мм) с наружной резьбой для полипропиленовой трубы
169 ₽
Угольник FUSITEK FT04502 (НР, 3/4", 20 мм) с наружной резьбой для полипропиленовой трубы
Угольник обжимной VALTEC 20 VTm.351.N.002020
557 ₽
Угольник обжимной VALTEC 20 VTm.351.N.002020
Угольник обжимной с переходом на нр Valtec 16 х 1/2" vtm.353.n.001604
240 ₽
Угольник обжимной с переходом на нр Valtec 16 х 1/2" vtm.353.n.001604
Пресс-фитинг тройник обжимной VALTEC с переходом на НР 16 х 1/2" VTm.333.N.160416
368 ₽
Пресс-фитинг тройник обжимной VALTEC с переходом на НР 16 х 1/2" VTm.333.N.160416
Угольник обжимной с переходом на ВР VALTEC 16 х 1/2" VTm.352.N.001604
250 ₽
Угольник обжимной с переходом на ВР VALTEC 16 х 1/2" VTm.352.N.001604
Угольник с переходом на ВР VALTEC 20 х 1/2" VTm.352.N.002004
438 ₽
Угольник с переходом на ВР VALTEC 20 х 1/2" VTm.352.N.002004
Угольник обжимной с переходом на ВР VALTEC 20*3/4" VTm.352.N.002005
477 ₽
Угольник обжимной с переходом на ВР VALTEC 20*3/4" VTm.352.N.002005
Угольник с переходом на НР VALTEC 20 х 1/2" VTm.353.N.002004
390 ₽
Угольник с переходом на НР VALTEC 20 х 1/2" VTm.353.N.002004
Угольник обжимной с переходом на НР VALTEC 20 х 3/4" VTm.353.N.002005
445 ₽
Угольник обжимной с переходом на НР VALTEC 20 х 3/4" VTm.353.N.002005
Удлинитель VALTEC ВР 1/2" х 25мм (хромированный) VTr.198.C.0425
159 ₽
Удлинитель VALTEC ВР 1/2" х 25мм (хромированный) VTr.198.C.0425
Угольник обжимной VALTEC 16 VTm.351.N.001616
300 ₽
Угольник обжимной VALTEC 16 VTm.351.N.001616
Шаровой кран с полусгоном VALTEC BASE VT.227.N.06 (ВР-НР, 1")
1 359 ₽
Шаровой кран с полусгоном VALTEC BASE VT.227.N.06 (ВР-НР, 1")
Угольник обжим. VALTEC (внутренняя резьба, 26x3/4")
205 ₽
Угольник обжим. VALTEC (внутренняя резьба, 26x3/4")
Штуцер TEBO с накидной гайкой из нержавеющей стали 25*1" (015091006)
77 ₽
Штуцер TEBO с накидной гайкой из нержавеющей стали 25*1" (015091006)
Аксиальный манометр STOUT SIM-0009-630608 (Dn 63 мм)
540 ₽
Аксиальный манометр STOUT SIM-0009-630608 (Dn 63 мм)