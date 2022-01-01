Обжимной угольник применяется для монтажа металлопластиковых труб под углом 90°. Используется в системах водоснабжения и отопления. Изготовлен из латуни, имеет несколько разновидностей соединения: пуш, винтовое и резьбовое. “Бигам” рекомендует обратить внимание и на другие типы фитингов – муфты, тройники, крестовины.

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